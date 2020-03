En uke har gått siden God kveld Norge skrev om Niklas Baarli som brakk ryggen etter en stygg båtulykke i Asia.

Ferieoppholdet sammen med tidligere P3-kollega Ronny Brede Aase endte med luftambulanse og sykehusopphold i Manila for Baarli.

– Det viser seg at jeg har et kjempebrudd i ryggen, et stort kompresjonsbrudd, fortalte han på Instagram.

Etter en usikker venteperiode kunne han onsdag forrige uke dele gladnyheten om at han endelig fikk komme hjem til Norge for å operere.

Opereres i dag

Søndag kveld landet Baarli i Norge. Fra sykesengen forteller han på sin egen Instagram-profil at han har fått tømmerstokkregime i forkant av operasjonen.

GJENFORENT: Benjamin Silseth postet bilde av forloveden på sykehuset med teksten «Gjenforent». Foto: Skjermpdump Instagram Benjamin Silseth

– Denne frakturen er sabla ustabil, og de er ikke hypp på at jeg skal bli lam. De er redde for at jeg skal bli lam, så jeg må må ligge som en tømmerstokk. De skal skru inn skruer i tre-fire ryggvirvler, opplyser 30-åringen.

Mandag formiddag la Baarli ut en siste oppdatering på Instagram, like før operasjonen, der han forteller at de skal kutte fire snitt i ryggen hans.

– Fire skruer skal løfte to stag for å dra fra hverandre den knuste virvelen forklarer han.

Forloveden Benjamin Silseth skyter inn at det dreier seg om ni centimeter lange skruer.

– Fy fader, høres ikke godt ut, svarer Baarli.

Når han er ferdig på operasjonsbordet skal det tas nye bilder for å se om han må gjennom enda en operasjon.

– Jeg håper jeg slipper det, sier han.

I en kort SMS til VG, før han skal inn på operasjonsbordet, forsikrer Baarli at han er ved godt mot.

– Jeg hadde forsikring, og formen er etter forholdene sabla god, skriver han til VG.

Risikerer å bli lam

Før det ble klart at Baarli fikk komme hjem til Norge, kunne han imidlertid dele en skremmende beskjed tirsdag.

– Da har altså en litt kjedelig nyhet kommet fra undersøkelsene. Det viser seg å være et ustabilt brudd, som rett og slett kan føre til at jeg blir lam.

Baarli som skal gifte seg med forloveden Benjamin Silseth sier videre:

– Også kan det jo hende da, at jeg likevel kan danse brudevals i mitt eget bryllup, sier han på Instagram.

En bekymret forlovede synes det er helt absurd å forholde seg til spørsmålet om akkurat det.

– Det er jo helt absurd å tenke på, men plutselig blir jo det et spørsmål. Får håpe det ikke er noe vi må forholde oss til. Det har vært en fare for at han kan bli lam, men det er ikke så stor risiko for det akkurat nå, forteller han til God kveld Norge.