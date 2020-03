Ødegaardshaugen jobber til daglig som salgsleder i Røde kors og har siden hun ble ferdig utdannet sykepleier i 2017 ikke jobbet i helsevesenet.

Nå er hun en av mer enn 2300 personer som det siste døgnet har meldt seg til tjeneste i Oslo.

– Jeg føler at jeg har en plikt med den kompetansen jeg har. Det er en stund siden jeg har utøvd yrket, men jeg forstår det sånn at de har behov for meg, og da var det klart jeg måtte melde meg, sier Ødegaardshaugen til TV 2.

Hun håper utdannelsen kan komme godt med for et helsevesen under stort press.

– Om jeg trår til som helsearbeider og blir smittet, så har jeg gjort min jobb og har fylt en plass mens noen andre var i karantene. Så håper jeg

8000 helsearbeidere i karantene

Mer enn 8000 ansatte i helseforetak over hele landet sitter nå i karantene. Det gjør at behovet for ekstra personell er stort.

I går ba byrådsleder Raymond Johansen personer med helsebakgrunn om å melde seg til innsats i hovedstaden. I dag er han rørt over responsen.

– Det er helt overveldende hvor mange som ønsker å være med på denne særdeles viktige dugnaden og bruke sin kompetanse for en veldig kritisk tid for byen vår og for landet vårt, sier Johansen til TV 2.

Stor rekrutteringsprossess

Over hele landet bes folk med helsefaglig bakgrunn om å melde seg til tjeneste i helseforetakene. På Diakonhjemmet sykehus i Oslo har rekrutteringsprossessen pågått i flere dager allerede.

– Responsen har fra første minutt vært overveldende og rørende. På vegne av hele helse-Norge har jeg lyst til å si tusen takk for at så mange har lyst til å bidra, sier HR-direktør Therese Bjor Rønningen ved Diakonhjemmet.

HR-direktør Therese B. Rønningen oppfordrer alle sykepleiere uten jobb som er friske til å ta kontakt hvis de ønsker å jobbe på Diakonhjemmet. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

I løpet av de siste dagene har en bemanningsgruppe gått gjennom de mange hundre søknadene. Målet er å ha klar en pool med 60-100 personer med helsebakgrunn som er klar til innsats dersom enda flere ansatte ved sykehuset må i karantene.

Ulike oppgaver

I Oslo jobbes det nå med å kartlegge kompetansen til de som har meldt seg og matche den med behovet i ulike deler av helsetjenesten.

Oppgavene det er behov for at noen løser, er blant annet å svare på korona-telefonen og å gå inn i vanlig turnusarbeid der det er behov for folk.

– Vi må sikre riktig kompetanse på rett sted. Dette kan ta litt tid før folk får en tilbakemelding, men alle skal få det etter hvert. Så er vi også avhengig av å bygge opp litt hos oss for å ha kapasitet til å gi den tilbakemeldingen, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber folk om fortsatt å melde seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Fortsatt oppfordring om å melde seg

Byrådslederen oppfordrer fortsatt personer som har helsefaglig bakgrunn og mulighet til å bidra om å registrere seg i kommunens database.

– Vi vet at det er veldig mange i Oslo-området som er helsefaglig utdannet, men som jobber i andre sektoren. Er det sånn at vi mot all formodning ikke har behov her, så har vi mange samarbeidspartnere i og rundt Oslo som helst sikkert vil kunne benytte seg av den kompetansen, sier Johansen.