Vil ha 100 millioner av disse: – De virker ganske desperate der ute

Etter at TV 2 og flere andre medier skrev at Janusfabrikkene kan hasteprodusere en ny type munnbind i ull, har telefonen ikke vært stille.

– Det har tatt helt av. Forespørslene kommer fra hele verden. De virker ganske desperate der ute, sier Arne Fonneland, administrerende direktør for Janusfabrikkene.

På grunn av det pågående korona-utbruddet er det stor mangel på smittevernutstyr over hele verden.

Janusfabrikkene, som til vanlig lager ullundertøy og andre ullprodukter, har de siste dagene fått forespørsler om å levere over 100 millioner munnbind på verdensbasis, ifølge direktøren.

– Folk tilbyr forhåndsbetaling for å sikre seg munnbind. Det er både dramatisk og tragisk, men vi setter all annen produksjon til side om det er nødvendig, sier Fonneland.

Venter svar denne uken

Arne Fonneland, administrerende direktør for Janusfabrikkene.

Ifølge Fonneland kommer forespørselene fra store internasjonale distributører av smittevernutstyr, som selger dette helseinstitusjoner over hele verden. De merker enorm etterspørsel på grunn av korona-utbruddet.

For å selge munnbind må Helsetilsynet godkjenne produktet. Helsetilsynet har også bedt om at produktet testes, og det gjøres nå på et godkjent europeisk laboratorium.

– Vi håper på svar mot slutten av uken på om det tilfredsstiller de krav som stilles til medisinske masker. Man kan aldri være sikker, men vi vet at ull er et antibakteriell materiale som stopper dråpesmitte, sier Fonneland, som håper alt produktene tilfredsstiller kravene.

ULL: Ruller med ulltråder og stoff står klare til å bli til munnbind. FOTO: Malene Indrebø-Langlo

Så fort en slik godkjenning er på plass vil fabrikken trykke på den store røde knappen.

– Da vi testet dette klarte vi å skjære ut 800 masker på ti minutter på en maskin. Vi har flere maskiner så vi børe klare titusenvis av masker på en dag, sier Arne Fonneland.

– Gir full gass

Foreløpig er produksjonen av munnbind i ull på test-stadiet, men Janusfabrikken håper detaljene faller på plass.

– Norske myndigheter har ikke gått inn i noen diskusjon om kontrakter og leveranser. Vi har spilt inn vår kapasitet fordi vi ser at behovet er stort, sier Ane Fonneland.

Han påpeker at de som gammel beredskapsfabrikk er den eneste store fabrikken igjen i Norge med en slik kapasitet.

– Kan vi være med å løse et problem så gir vi full gass. Nå handler det om liv og helse for mange. Det er det viktigste, sier Fonneland.

– Hva betyr dette økonomisk for dere?

– Det har vi ikke sett på enda. Vi legger til side alle annen produksjon når masken er godkjent, og så tar vi det derfra, sier Fonneland.