Utsetter hockey-sluttspillet

Det bekrefter Norges Ishockeyforbund (NIHF) i en pressemelding.

Avgjørelsen ble tatt etter hektisk møtevirksomhet mandag formiddag.

Forbundet satt i møter med samtlige klubber, og endte opp med å utsette sluttspillet på ubestemt tid.

NIHF legger til grunn at de ønsker å følge lokale og nasjonale helsemyndigheters anbefalinger.

Organissasjonssjef i NIHF, Kristoffer Holm, opplyser at det per dags dato er uaktuelt å gjennomføre et sluttspill for tomme tribuner.

– Det er ganske stor belastning for klubbene våre å opprettholde aktiviteten uten inntektssiden. Kostnadssiden blir værende, men alle inntektene frafaller. Det vil ikke være bærekraftig for klubbene, sier Holm til TV 2.

Søndag ble det klart at Stavanger kommune har innført et tak på 500 deltakere for innendørsaktiviteter. DNB Arena, Oilers' hjemmebane, har en kapasitet på 4250 tilskuere.

«For Norges Ishockeyforbund har det vært vektlagt å ta en så solidarisk beslutning som mulig, en beslutning som ikke rammer klubber skjevt, hverken sportslig eller økonomisk. Å gjennomføre et NM-sluttspill uten publikum er ikke ansett som ønskelig på det nåværende tidspunkt, hverken av klubber eller forbund. På den bakgrunn har NIHF valgt å utsette NM-sluttspillet for herrer inntil videre», skriver forbundet i pressemeldingen.

Ønsket å spille for tomme tribuner

Daglig leder i Manglerud Star, Cecilie Olsen, forteller til TV 2 at de heller ønsket tomme tribuner, enn å utsette sluttspillet.

– De fleste klubbene var imot å spille for tomme tribuner, ettersom det ville fått store økonomiske konsekvenser. Vi har en litt annen oppfatning, jeg ser ikke helt hvordan dette skal bli bedre, vi vet jo ikke når det eventuelt kan spilles igjen, sier Olsen til TV 2.

– Føler dere at de store klubbene spiste dere opp i diskusjonen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Alle fikk si sin mening. For oss hadde det vært best å fortsette, men det blir et demokrati hvor flertallet bestemmer.

Manglerud Star tok seg til sluttspillet etter at de lørdag slo Narvik i seriespillets siste kamp. Foto: Fredrik Hagen

For Manglerud Star ville billettapene vært betraktelig mindre enn for eksempel Stavanger Oilers som drar tusenvis på kamp i sluttspillet.

Usikker på hva de gjør med kontrakter og visum



Olsen forteller om en spesiell dag som startet med at forbundet hadde telefonmøter med alle lagene. Men hun var ikke overrasket over at det ble gjort korona-tiltak.

– Det er jo klart at vi som en liten klubb lider mindre enn de store klubbene når det kommer til billettap ved tomme tribuner, sier Olsen.