Det var Von Sydows kone Catherine Von Sydow som mandag fortalte franske Paris Match om dødsfallet.

– Det er med et knust hjerte og en uendelig tristhet vi forteller om bortgangen til Max Von Sydow den 8. mars 2020, sier Catherine Von Sydow.

Skuespilleren ble født i Lund i Sverige i 1929 og hadde en lang og framgangsrik karriere både i Sverige og Internasjonalt.

Skuespilleren er har spilt i en rekke store filmer og serier, deriblant den storslagne fantasy-serien Game of Thrones.

Der spilte han karakteren «Three Eyed Raven», før Brandon Stark overtok tittelen.

Videre har han spilt skurk i James Bond-filmen Never Say Never Again, karakteren «Lor San Tekka» i Star Wars: The Force Awakens, samt hatt roller i storfilmer som Robin Hood fra 2010 og The Exorcist.

Han er også kjent for sitt samarbeid med Ingmar Bergman.