Da Lillehammer FK for et drøyt år siden skulle legge nytt kunstgress, valgte kommunen å velge bort vanlig gummigranulat. I stedet valgte de å fylle banen med FIFA-godkjent ekstrakt fra sukkerrør.

Det skulle de aldri ha gjort, skal en lytte til de som benytter banen.

– Når man skal føre ballen, så stopper den hele tiden. Den spinner også rart når vi slår pasninger. Dessuten renner ikke vannet av banen når det regner, men blir liggende. På våte dager er det nesten umulig å spille fotball her, sier Lillehammer-spillerne Erik Toftaker og Max Repov om banen som er fylt med sukkerrør.

Lillehammer-spiller Erik Toftaker.

Ga opp satsing på kork

Heller ikke hos OBOS-klubben Raufoss har gode erfaringer med å tenke miljøbevisst. I 2015 bestemte klubben seg for å legge kunstgress fylt med kork. Klubben opplevde raskt at korken forsvant i større grad enn gummi. Dessuten trakk den til seg fuktighet og deretter frøs til is.

I fjor sommer valgte de derfor å gå tilbake til gummigranulat.

– Gjennom årene så har vi gjort en erfaring med at det er fryktelig kostbart med kork – nesten fire ganger så dyrt sammenlignet med gummi. Dessuten har den ikke samme effekten på kvalitet som gummi og den forvitrer mye raskere, forklarer driftsleder Jørn Ola Formo i Raufoss IL.

Totningene skal bytte kunstgressdekke om bare fire måneder. Med det ventede EU-forbudet på trappene er de veldig usikre på hva de skal gjøre.

– Per nå har vi ikke noe godt svar på hva vi skal gjøre om det kommer et totalforbud fra EU til sommeren, sier Formo som mener dette blir et vel så stort problem for norsk fotball og landets 1800 kunstgressbaner.

Slik ser kunstgressbanen på Raufoss ut.

– Med de antall banene som er i Norge i dag, så vil det bli store utfordringer med både å fjerne all gummien som ligger der i dag, men også komme med et godt, alternativt innfyll. Det skal utføres og det skal gjennomføres. Så det er klart det blir en kjempeutfordring, sier han og retter blikket mot forbundet.

Svendsen: – Staten må finansiere dette

Under helgas Fotballting var kunstgress og det ventede granulatforbudet ett av de sentrale temaene som ble debattert. Gjenvalgt fotballpresident, Terje Svendsen er soleklar på at staten nå må på banen i prosessen.

– Merkostnaden med å skifte ut kunstgress til mer miljøvennlige alternativer kan ikke dyttes over på idrettslag. Så mye doruller og vaffelkaker finnes ikke i Fotball-Norge. Her må staten inn og finansiere dette. Her må det komme på plass ordninger, sier fotballpresidenten til TV 2.

– For en fotballklubb som nå er usikre på hva de skal velge av løsninger – hva vil du si til dem?

– Det er ulike løsninger og metoder og alternativer som er underveis. Sammen med norske fylkeskommuner tester vi nå ut seks baner med ulikt innfyll, men per i dag er det ingenting som kan erstatte gummigranulat. Derfor vil mitt råd være å kontakte anleggskonsulentene i NFF så skal vi sammen bidra til å løse den langsiktige løsningen – og også den kortsiktige.