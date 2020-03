Eliteserie-klubbene kan tape millioner av kroner på tomme tribuner

– Ja. Vi har løpende dialog både med NTF, NFF, aktuelle helsemyndigheter og andre eksperter knyttet til hvordan vi bør forholde oss situasjonen. NTF utarbeider en beredskapsplan for Eliteserien/OBOS-ligaen, og vil følge denne, som vil bygge på råd fra helsemyndighetene, opplyser Nydal til TV 2, før han legger til:

– Å spille for tomme tribuner har selvfølgelig økonomiske konsekvenser. Men Vålerenga vil naturligvis være de første til å følge gode råd for å bidra til god folkehelse. Vi har en lang historikk med å ta samfunnsansvar, og det ansvaret tar vi på ytterste alvor også i 2020.

– Frykten er der

Daglig leder John Harald Log i FK Haugesund kjenner på frykten for tomme tribuner.

– Frykten er der, vi forholder oss til det Helsedirektoratet og vår lokale helsemyndighet til enhver tid pålegger oss av event. Pålegg eller restriksjoner, nyhetsbildet endrer seg raskt og oppdateringene om korona er mange, men vi forholder oss per i dag til sesongpremiere som planlagt, sier han.

– Hvilke økonomiske konsekvenser vil det å eventuelt spille for tomme tribuner få for klubben med tanke på billettinntekter og salg av varer/snacks på kampdag?

– I en ellers trang klubbøkonomi er det klart det vil få økonomiske konsekvenser om vi skulle måtte spille for tomme tribuner, men per i dag har vi ikke brukt energien på det. Vi jobber frem mot sesongåpning med den «12. mann» på stadion og pølser i kioskene, svarer FKH-sjefen.

– Folks helse må komme først

Mediasjef Roar Johansen i Sarpsborg 08 opplyser at klubben bare må forholde seg til rådene fra helsemyndighetene.

– Det er vel ikke riktig og si at vi frykter det, vi har full tiltro til helsemyndighetene i denne saken. Om det er slik at de setter ned foten for publikum på første hjemmekamp, så er det noe vi innretter oss etter. Vi ønsker selvfølgelig å spille for flest mulige sarpinger og tilreisende, men vi følger utviklingen i saken og håper så få som mulig blir smittet, ikke bare her i Sarpsborg, men i hele landet, poengterer han.

Han påpeker at folks helse er viktigere enn økonomi og inntekter i det store bildet.

– Det vil selvfølgelig få økonomiske konsekvenser for oss om dette skulle skje, men det er ikke noe vi har regnet på. Men når det er av en slik grunn og det kan gå ut over folks helse og noen ganger liv, så er vel kanskje det økonomiske ikke fullt så viktig, sett i det store bilde, sier Johansen.

Tror publikum får komme på kamp

Arbeidende styreleder Christopher Langeland i IK Start håper myndighetene får kontroll over korona-smitten, og at folk kan komme på stadion.

– Vi vil ta alle forhåndsregler som mulig og følger råd fra de lokale og nasjonale myndigheter. Heldigvis har vi en stor, flott og moderne stadion som vi forhåpentligvis kan invitere alle som er glad i Start til hjemmekamp mot Aalesund 13. April, sier Langeland.

Start-toppen krysser fingrene for at folk kan komme på kamp når Eliteserien sparkes i gang, men medgir at tomme tribuner kan gi et stort økonomisk tap, ikke minst med tanke på billettinntektene.

– Billettinntektene er svært viktig for oss og det er klart at det vil bli betydelig mindre inntekter for oss dersom kampene må spilles for tomme tribuner. Først og fremst vil det være kjedelig for supporterne, spillerne og alle som er glad i fotball og vi håper og tror at dette lar seg gjennomføre som planlagt, mener Langeland.

Vikings daglige leder Eirik Henningsen forteller at klubben vil komme med mer informasjon om tiltak knyttet til koronaviruset senere.

– Dette er en veldig hektisk dag med et betydelig innslag av vurderinger knyttet til smitterisiko. Ber derfor om forståelse for at vi ikke har anledning til å respondere på utallige henvendelser fra media, opplyser han.