Vestre Viken opplyser i en pressemelding at en person med bekreftet koronavirus er innlagt på Bærum sykehus.

Personen har sannsynligvis blitt smittet under hjemreise fra et risikoområde for en uke siden, opplyser de.

Den smittede var i hjemmekarantene før innleggelsen.

– De ansatte er godt drillet. Med smittede i regionen var det forventet at vi ville få inn pasienter med denne sykdommen, forteller fagdirektør i Vestre Viken HF, Ulrich Spreng.

– Vi har rutiner for å ta imot og behandle pasienter på sykehuset, og har tilpasset disse rutinene for mottak og behandling av pasienter med koronasmitte, sier han.

Personen er innlagt på isolat, noe som blant annet betyr at vedkommende må iføre seg beskyttelsesutstyr.

Søndag ble første pasient innlagt på sykehus med koronavirus, da på Drammen sykehus.

Totalt er 169 personer smittet i Norge. De øvrige smittede er i hjemmekarantene.