Rettssaken åpnet mandag morgen nær Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam i Nederland.

– Det var et tragisk tap av menneskeliv fra alle deler av verden i den grusomme hendelsen, sa hoveddommer Hendrik Steenhuis.

Høysikkerhetsbygningen var full av pårørende, advokater og journalister. Mange pårørende ventes å snakke under rettssaken, som ventes å vare i over ett år. De etterlatte krever svar på hva som skjedde og hvem som var ansvarlig da MH17-flyet fra Malaysia Airlines ble skutt ned med et russisk BUK-missil i juli 2014.

MH17 Malaysia Airlines' rute MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur styrtet 17. juli 2014 i nærheten av opprørskontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina.

Alle de 298 om bord, som kom fra 17 ulike land, mistet livet. De fleste av dem var nederlandske.

Pro-russiske separatister er blitt anklaget for å ha skutt flyet ned, noe de har benektet.

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett.

Russland har avvist anklager om at de utstyrte opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytningen mulig.

I 2016 konkluderte også et internasjonalt team av etterforskere (JIT) fra Nederland, Malaysia, Ukraina, Belgia og Australia også med at flyet skutt ned med en BUK 9M38-rakett.

Etterforskerne konkluderer med at raketten i sin tid ble levert til Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland.

Nederland opplyste i mai 2018 at Russland vil bli stilt rettslig ansvarlig for nedskytingen.

Onsdag 19. juni 2019 ble fire menn begjært pågrepet, siktet for å ha stått bak nedskytingen. Tre av dem er russere med forbindelse til russisk militær og sivil etterretning. En er fra Ukraina.

Rettssaken mot de fire startet mandag i rettsbygningen Judicial Complex Schiphol i Badhoevedorp, rett på utsiden av Amsterdam.

196 av de 298 om bord var nederlendere, men det var også 38 australiere om bord i Boeing 777-flyet, som var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Besetningen var fra Malaysia.

Tre russere og en ukrainer fra separatistbevegelsen i Øst-Ukraina er tiltalt for drap og for med overlegg å ha ødelagt et fly. Ifølge tiltalen samarbeidet de om å skaffe til veie missilet og sette det opp med den hensikt å skyte ned et fly.

De tiltalte var ikke til stede da rettssaken startet mandag. Russland, som har nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, nekter å utlevere dem.

– Alle land har et ansvar for å samarbeide fullt ut i dette arbeidet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at EU oppfordrer alle land, blant dem Russland, til å samarbeide fullt ut i den pågående etterforskningen.