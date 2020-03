Statens vegvesen førte tilsyn med 799 trafikkskoler i fjor. Det resulterte i flere pålegg, advarsler og tilbakekallinger av godkjenninger.

Alle trafikkskoler i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. For å sikre at de følger reglene til føreropplæringen, blir de også fulgt opp med jevnlige tilsyn.

– Norge er verdens beste på trafikksikkerhet, og den grundige føreropplæringen vår kan ta noe av æren for det. Vi er derfor opptatt av at alle som skal ta førerkort får den gode opplæringen de har krav på, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.

Hvis trafikkskolene ikke følger de formelle kravene, får de i første omgang pålegg om å rette seg etter dem. Om de ikke følger opp, kan det føre til en advarsel. I ytterste konsekvens kan godkjenningen tilbakekalles.

For å få førerkort må man gjennom en omfattende opplæring. For å sikre at den er god nok, fører Statens vegvesen tett tilsyn med trafikkskolene.

Tips fra publikum

I fjor ga Vegvesenet 22 advarsler, og 31 trafikklærere mistet godkjenningen sin. Å gå så langt som å kalle tilbake en godkjenning, krever en godt dokumentert sak og at det er klare mangler ved opplæringen som er gitt.

– Førerprøven får aldri kvalitetssikret alt det er krav om i føreropplæringen. Dette skal ivaretas av den obligatoriske opplæringen som trafikkskolene er ansvarlige for. Når trafikklærere bryter den tilliten de har fått, må det få konsekvenser, sier Omholt, i en pressemelding.

Tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen baserer seg på tips fra publikum, tidligere funn og annen informasjon som gjør at det kan være aktuelt å se nærmere på en trafikkskole. I tillegg gjennomføres det rutinemessige kontroller for å holde et øye med kvaliteten.

Statens vegvesen oppfordrer foreldre til å bli med på en kjøretime for å plukke opp tips, før man starter egen prøvekjøring. Foto: Scanpix

– De fleste er seriøse og dyktige

– Når vi gjør tilsyn sjekker vi at alt det formelle er i orden. I tillegg kan vi være tilstede i klasserom eller i bil for å kontrollere trafikklærernes arbeidsmetoder der, sier Omholt.

Før du begynner med opplæring hos en trafikkskole, bør du sjekke at den er godkjent. Vegvesenet fraråder at man hopper på billige pakketilbud.

– De aller fleste trafikkskoler i Norge er seriøse og dyktige i det de driver med. Har du barn som skal begynne føreropplæring, sørg for å etablere et godt samarbeid med trafikkskolen. Bli gjerne med på en kjøretime for å plukke opp noen tips til øvelseskjøringen, og delta gjerne på våre gratis informasjonsmøter om øvelseskjøring, sier Omholt.

