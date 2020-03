Elisabeth bor i italiensk «spøkelsesby»: – Føler jeg går rundt i en dystopisk film

TOMT: Det er ikke et menneske å se i den ellers så travle byen. FOTO: Elisabeth Knapstad Angioni

– Det er totalt krise i reiselivsbransjen. Kanselleringene strømmer inn, og vi får ingen nye bestillinger, verken av eventer eller reiser. Mange bedrifter må permittere ansatte, sier hun.

– Tror du at du har en jobb å gå til nå dette er over?

– Jeg vil ikke spekulere. Jeg vet faktisk ikke. Vi ser permitteringer allerede, men jeg er optimist av natur, så jeg krysser fingre for at dette går fortest mulig over, sier hun.

Mannen hennes, som er dommer i tingretten, er også hjemme. Retten er stengt og alle rettsaker er utsatt. Skolene er stengt, barnas treninger og aktiviteter er utsatt på ubestemt tid. Treningssentrene er stengt og kino og konserter avvikles ikke.

– Hva er det du helst vil si til nordmenn?

– Ha medfølelse med Italia og italienere. Kjøp italienske varer og bestill ferie i Italia til neste år. Det er et fantastisk land. Vi håper dette varer kortest mulig, sier hun.