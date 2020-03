Vurderer å stenge deler av utelivet

– Hva mener du?

– De viktigste tiltakene er å være tydelig på det vi skal gjøre likt over alt. Når man da sier at alle som har vært i utsatte områder skal være i hjemmekarantene, så må det ikke være noen tvil hos arbeidsgiver, på skoler eller universiteter at man skal forholde seg til dette. Det er ikke en anbefaling, men en «ordre», påpeker Rastad.

Han forstår at det er en vanskelig og kompleks situasjon, men ønsker at sentrale helsemyndigheter kommer med enda tydeligere budskap.

– I stedet for å be folk holde seg hjemme fra jobb, de som har vært i områder med vedvarende smitte, så fatt et vedtak og gjør det konkret slik at folk ikke oppfatter at det er opptil de selv eller arbeidsgiver å bestemme hva de skal gjøre, sier Rastad.

Folk har et ønske om en tydelige meldinger og det har vi fått en rekke henvendelser om de siste dagene.

Storbyer samarbeider

Rastad sier at Bergen og flere andre store kommuner i mange dager har bedt om å få en del avklaringer på ting som bør være likt nasjonalt.

– Storbyene samarbeider nå basert på de tilbakemeldingene man har fått fordi næringslivet og arrangørene trenger det, sier Rastad.

Men flere spørsmål henger fremdeles i luften.

– Hvordan skal vi forholde oss til cruiseanløp? Hvordan skal vi forholde oss til flyankomster. Vi hører at dette er noe myndighetene jobber med, men vi har altså ikke tid til å vente, sier han.

CRUISEANLØP: Bergen kommune etterlyser klare nasjonale vedtak for eksempelvis cruiseanløp og flyankomster. Foto: Linda Ekeland TV 2

Han forteller at deg daglig lander fly i Bergen og det kommer cruiseanløp til byen hver dag.

– Vi trenger å få vite nå, ellers må begynne å agere hver for oss. det er uklokt om man håndterer dette på ulik måte, mener Rastad.

I dag har man hatt en ulik praksis på norske flyplasser.

– En ulik håndtering på eksempelvis Gardermoen og på Torp er ikke godt nok.

– Jeg mener dette som en sterk henstilling og det er ikke min mening å kritisere sentrale myndigheter.

Kan bli restriksjoner på sykehjem

På sykehjem bor mange eldre som er i risikogruppen, men det er fremdeles ingen restriksjoner knyttet til blant annet besøkende.

– Vi ser på om vi skal være mer restriktiv med hensyn til besøk, så vi vurderer skjerpede besøksrutiner. Men sykehjem er vant til å håndtere smitte og de har rutiner på dette med smittespredning, sier Rastad.

Når det gjelder skoler har Bergen kommune så langt ikke valgt å legge begrensninger i forhold til eksempelvis gymnastikkaktiviteter og andre aktiviteter hvor barn og unge er i nær kontakt.

– Hvis vi skulle legge restriksjoner på treningssentre i Bergen, så ville det være fornuftig at dette ble gjort nasjonalt og dette er noe som det er viktig at nasjonale myndigheter da vurderer, mener Rastad.

– Hva står øverst på agendaen nå?

– Det er redusere og forsinke smitte og ivareta de som trenger det mest, forklarer Rastad.

Han peker da på flere grupper. Eldre på sykehjem, beboere i bofelleskap, barn og unge med spesialoppfølging i forhold til helse, bostedsløse og papirløse. Legevaktdriften er høyt prioritert.

– Når du etterlyser flere klare vedtak og beslutninger fra sentrale helsemyndigheter, er det ikke et problem at utfordringene varierer fra landsdel til landsdel og kommune til kommune, og at en kan dermed få en «overreaksjon» ved å lage fellestiltak for alle norske kommuner?

– Jo, men hvis myndighetene eksempelvis mener at de som kommer fra risikoområder, skal gå i karantene, da skal de gå i karantene, sier Rastad.