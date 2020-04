– De burde hatt betongskam!

Nydalen er ett av flere boligutbyggings-prosjekter i Oslo. Her har det de siste årene vært bygd tusenvis av boliger. I dag bor, jobber og studerer det 40 000 mennesker i bydelen. Men hittil har det ikke vært satt av ett eneste område til park. Nå krever innbyggerne at den siste ikke utbygde tomta blir avsatt til nettopp dette.

– Utbyggingen her har gått over stokk og stein. Det har vært en total mangel på planlegging, sier Torger Kjeldstad, som sammen med innbyggerne har laget en aksjonsgruppe for å få bygget en park på den siste gjenværende tomta. 3000 av innbyggerne i Nydalen har støttet kravet i en Facebook-grupe.

– Nok er nok

– Dette er den eneste tomta som er igjen, der det går an å lage en fin park. Foreløpig er det planlagt enda flere leiligheter her. Men nå er det nok, befolkningen har fått nok. Nå vil vi at det bygges park på hele denne tomta, sier han.

– Men Oslo har jo et rødgrønt byråd. Får dere ikke støtte fra dem?

– De har bare vært opptatt av å lage sykkelveier i sentrum, ikke grøntområder for oss utenfor Ring 2, sier Kjeldstad som ikke har gitt opp. For Plan- og bygningsetaten skal overlevere sine forslag til utnyttelse av den siste tomta til Byrådet i løpet av våren. Så skal planene behandles av Byrådet før de endelig vedtas av Oslo bystyre. Foreløpig ligger det an til at en mindre del av tomta settes av til park. Men det er ikke nok for lokalbefolkningen.

– Det som er planlagt er en liten park mellom nye, høye blokker på denne tomta. Det er altfor lite og gir ikke rom og luft til et allerede tettbygd område, sier Kjeldstad.

Bydelsutvalget i Nordre Aker har enstemmig støttet en stor park. Men hittil har det bare vært Rødt i Oslo bystyre som har støttet befolkningens ønske om en park på hele tomta. Sofia Rana, som sitter i bystyret for Rødt, synes det er altfor tett og høyt det som bygges i Nydalen nå.

– Her har utbyggerne fått boltre seg fritt, og det er synd, sier hun til TV 2.

Også mangeårig kritiker av byutviklingen i Oslo, Audun Engh, reagerer. Han har i 40 år argumentert og jobbet for at arkitekter, politikere, utbyggere og byråkrater skal ta mer hensyn til utformingen av hus og byrom i Oslo. Han mener at fortettingen i Oslo gjøres på feil måte, både når det gjelder høyden på husene og arkitekturen, som han mener er stygg.

– Betong-skam

– Dette er ikke vakkert. Det bygges betongkasser som er ensformige og kjedelige, og som ikke skaper et godt bymiljø. Mange av disse nye utbyggingene i Oslo vil bli lite attraktive i framtida, sier han til TV 2.