– Hvis du skal reise til områder som Folkehelseinstituttet har frarådet å reise til, da får du dekket avbestilling og billetter, sier kommunikasjonssjef for skadeforsikring hos Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, til God morgen Norge.

Rysstad minner om at man alltid skal kontakte reisearrangøren først. Og når det gjelder selve kanselleringen av flybillettene så er det flyselskapet som dekker det.

Holder seg til FHI sine råd

Rysstad forteller at de holder seg til Folkehelseinstituttets (FHI) råd når det kommer til reise.

De fraråder derfor blant annet reise til Sør-Korea, Iran og Nord-Italia. Men situasjonen oppdateres fortløpende.

Ønsker man å kansellere en reise til et land som ikke regnes som har høy spredning, må dette gjøres på egen regning.

– Man får ikke penger igjen hvis man er redd, forsikring dekker ikke mot frykt, forklarer Rysstad.

Kommunikasjonssjefen forteller også at det blir vanskelig å planlegge fremover.

– Det er reiserådet på det tidspunktet man reiser som gjelder.

Ikke redd for å reise

Torild Moland, redaktør for Magasinet Reiselyst, er ikke bekymret for å dra på sin planlagte ferie. I påsken skal hun og familien til Sri Lanka.

– Det er bare ett kjent korona-tilfelle på Sri Lanka, så det er mindre smitte der enn det er her hjemme i Norge, sier Moland til God morgen Norge.

Mannen til Moland er i risikogruppen. Hvis turen blir avlyst på grunn av han, vil reisen til hele familien bli dekket av forsikringen.

– Så lenge man er i samme familie så kan hele turen avbestilles, forklarer redaktøren.

Rysstad bekrefter også dette.

Selv om Moland selv skal ut å reise, har hun forståelse for at folk venter med å bestille ferieturer med det første.

Får inn mange spørsmål

Rysstad forteller at Gjensidige har fått inn mange spørsmål angående koronaviruset.

– Hittil har vi registrert 600 skademeldinger. Det er mest knyttet til avbestillinger og hvordan man skal forholde seg til dette her, sier han.

Alle forsikringsselskapene har ikke et sett med helt like regler, men Rysstad forklarer at på grunn av den unike situasjonen så er det naturlig at det er ganske likt.

Hvis man ønsker å være på den sikre siden når det kommer til ferieplanlegging anbefaler Moland å planlegge en norgesferie.

– For det første så er det jo veldig trendy, og for det andre så er det veldig fint, forteller Moland.