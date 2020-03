– Det er en veldig rar sak dere steller i stand. Ingen sentrale politikere jobbet mer for Bærum i valgkampen, skriver Bøe videre.

Han sier han ikke oppfattet i den første samtalen at TV 2 hadde tilgang til Facebook-diskusjonen, men at TV 2 refererte en kilde.

– En sleivete melding i et internt forum tatt ut av sammenheng brettet ut av TV 2 kan misforstås. Alle i det forumet vet at jeg har tillit til Abid, skriver Bøe, og legger til:

– Det som er klargjørende med denne saken er at den viser med all tydelighet at det ikke er Abid som er den løse kanonen som lekker fra interne forum i Venstre.

Innlegget er i etterkant slettet i sin helhet av Blakstad.

– Vil bare melde om at jeg har slettet min post i den interne Viken-gruppa. Ingen representerer Viken Venstre bedre enn Abid. Han er over alt hele tiden. Diskusjonen dreide seg kun om Viken Venstres øvrige representasjon i landsstyret, skriver Blakstad i en sms til TV 2.

– Urent trav

Den opprinnelige kommetnaren fra Bøe har fått flere «likes». Blant annet fra Karianne Thøger Haaverstad, som er sekretær for Venstre i kommunestyret i Bærum og var 8.-kandidat for Bærum Venstre.

En lokalpolitiker, som var listekandidat for Bærum Venstre ved lokalvalget i fjor høst, skriver: «Jeg forstår ikke og har aldri forstått hvorledes Abid Raja fra Oslo har kommet seg opp i politikken via Bærum Venstre. For meg er det urent trav, samt uredelig».

Abid Raja ønsker å svare på e-post. Han skriver dette:

«Jeg bodde i Bærum i en periode, og det var tilbake i 2007 jeg meldte meg inn i Venstre, da jeg bodde i Bærum. Det var venstrefolk i Akershus som aktivt henter meg inn i Venstre. Samtlige valg jeg har stått på valgliste har vært fra Akershus. Første gang som kandidat for Bærum kommunestyre og Akershus fylkesting i 2007, deretter 2.kandidat til Stortinget for Akershus i 2009, deretter 1.kandidat i 2013 og 1.kand i 2017 - samtlige ganger for Akershus. Jeg er født i Oslo og har etter en perioden i Bærum bodd i Oslo igjen, det siden 2007. Jeg har likevel fått tillit i Akershus ved alle valg. Det er jeg veldig takknemlig og stolt over. Jeg har aldri vært medlem i Venstre utenom i Bærum/Akershus, og jeg har aldri stått til valg annet sted enn fra Akershus».

FORSTÅR VIKEN: Abid Raja sier han forstår at fylkesslaget ønsker større frustrasjon. Foto: Truls Aagedal /TV 2

«Det er Bærum og andre tillitsvalgte for Venstre i Akershus som alltid har løftet meg frem, og jeg er dypt takknemlig for tilliten mine gode partivenner i Akershus har vist meg de siste 13 årene. For meg er derfor Akershus og nå Viken som alltid har vært, og vil fortsette å være, mitt valgdistrikt. Jeg elsker å drive valgkamp i Akershus/Viken. Og jeg er glad jeg kan bidra tilbake, slik jeg bl.a. gjorde som medlem av transport-og kommunikasjonskomiteen og NTP jeg var med å lage på Stortinget. Så har jeg forståelse for at Bærum, som er Venstres nest største kommune i antall velgere ved sist valg, ønsker bedre representasjon i sentrale partiverv. Bærum og Akershus har så utrolig flinke og fremoverlente tillitsvalgte at de kunne bekledd hvilken som helst sentralt partiverv», skriver Raja.

PS! Onsdag varslet Trine Skei Grande at hun går av som leder i partiet, selv om hun torsdag i forrige uke ble innstilt som leder. En ny leder skulle etter planen bli valgt på landsmøtet helgen 17. til 19. april, men landsmøtet er nå utsatt. Valgkomiteen må etter Skei Grandes avgang gjenåpne sitt arbeid og levere en ny innstilling.