Helsedirektoratet holdt mandag formiddag sin daglige pressebrief om koronavirus-situasjonen i Norge.

Lørdag sa Helsedirektoratet at alle som har befunnet seg i smitteområdene skal holde seg hjemme i 14 dager.

Mandag ønsket de å svare på spørsmål som har dukket opp i forbindelse med dette.

– De som kommer hjem må starte med å holde seg oppdatert på situasjonen, og de må kontakte kommunelegen for å rådføre seg, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

– Deretter er det viktig at de som kommer til Norge passer på å ikke ta kollektivtransport sammen med andre. De må forholde seg til karantenen på 14 dager, og kan være nødt til å bære noen økonomiske belastninger selv som følge av dette, opplyser Lie.

Flere skal ha reagert på at det er ulik praksis forskjellige steder i landet, for eksempel ved flyplasser. Slik skal det ikke være, sier Lie.

– Situasjonen skal være lik, og vi jobber med å gi ut informasjon slik at det skal være likt for alle.

Risikoanalyse

Det jobbes for tiden med en risikoanalyse for koronaviruset i Norge.

– Dette jobber vi med, og vi har kommet med våre innspill til dette.

Det er også kommet inn en rekke spørsmål rundt arrangementer som skal finne sted den nærmeste tiden.

– Vi forstår at det er vanskelig å være arrangør av større arrangementer slik ting er nå. Vi jobber med råd til kommuneoverleger slik at det skal være mulig å gi gode, relevante råd. Vi har også rådført oss med fylkesoverleger og en rekke andre personer over hele landet, opplyser Lie.

De opplyser også at myndighetene har mulighet til å hindre arrangementer, men at de foreløpig lar det være opp til hver enkelt arrangør og kommune å ta avgjørelser rundt hvorvidt arrangementer skal bli avholdt eller ikke.

Helsedirektoratet anbefaler de som kan om å unngå reiser. Blant annet oppfordrer de heller til møter over videolink og nett-løsninger.

– Vi synes det er et godt råd å redusere reise- og møtevirksomheten, sier Lie.

Mange smittede

Søndag var det bekreftet 169 smittede i landet.

De fleste personene er smittet i utlandet eller via personer som har vært i utlandet.

Minst 91 personer er bekreftet smittet etter reiser i Italia, 18 i forbindelse med reiser i Østerrike, hvorav minst 10 har vært på skistedet Ischgl.

En person ble søndag innlagt på Drammen sykehus med alvorlige symptomer.

Av de 169 er 39 bosatt i Viken, 35 i Oslo, 24 i Vestland, 19 i Trøndelag, 17 i Rogaland, 12 i Innlandet, 9 i Agder, 6 i Troms og Finnmark, 3 i Telemark og Vestfold, 3 i Nordland og 2 i Møre og Romsdal.

FHI oppfordrer alt av helsepersonell som har vært i utlandet og som får luftveissymptomer, om å bli testet for covid-19.