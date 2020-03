Leo's Lekeland-sjef kastet skoene til de ansatte i søpla – ga barneburgere i erstatning

Og:

– De syntes at skoene våre var stygge. De gikk altså inn i garderoben vår, tok med seg skoene våre og kastet dem. Folk ble forbanna, sier Gavey.

PÅ JOBB: Victory Gavey og en kollega tar selfie på Leo's Lekeland. Foto: Privat

Opprør blant ansatte

Gavey bruker spesialsko, og har derfor egne innlegg i skoene. Disse koster rundt 700 kroner.

Skoene som ble kastet kostet rundt 1200 kroner.

– Mange ble sinte. Til slutt gikk ledelsen med på å gi oss en kompensasjon. De tilbydde alle gavekort på barneburgere. Siden det var en fryktkultur på lekelandet, godtok de fleste gavekortet. Det gjorde ikke jeg, sier han.

Etter flere diskusjoner med daglig leder, fikk han plutselig hundre kroner ekstra overført til kontoen sin.

Han protesterte igjen, og sa at han ville ha full erstatning for både såler og sko.

ERSTATNING FOR SKO: Victory Gavey fikk først hundre kroner etter at sjefene hans kastet skoene. Foto: Skjermdump

Gavey sier at han etter en seks måneder lang kamp fikk overført 700 kroner fra Leo's Lekeland.

– Ordnet opp i for lenge siden

Markedssjef i Leo's lekeland, Anders Forssten, bekrefter overfor TV 2 at de ansattes sko ble kastet.

– Dette er en et par år gammel personalsak vi kjenner til. Det er også ordnet opp i for lenge siden, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere avskjedigelsen av Victory Gavey, og viser til at Leo's Lekeland ikke kommenterer personalsaker. Han avviser påstanden om den råtne kjøkkenbenken som ikke ble byttet ut før over ett år.

SMILEFJES: Samtlige Leo's Lekeland fikk smilemunn av Mattilsynet under forrige inspeksjon. Foto: Skjermdump

– Jeg har sjekket interne rapporter, og rapporter fra Mattilsynet, og det finnes ingen anmerkninger om en ubrukelig benk. Det faller på sin egen urimelighet at dette kunne passere uten anmerkning fra Mattilsynet på halvannet år, sier han.

Til dette sier Victory Gavey at det aktuelle kjøkkenet aldri ble sjekket av Mattilsynet.

Han forklarer dette med at det er to kjøkken på Leo's Lekeland Ulsrud, og at den råtne kjøkkenbenken var i andre etasje.

– Kun kjøkkenet i første etasje ble sjekket, forklarer han.

Dette samsvarer med det en 23 år gammel tidligere ansatt i Leo's Lekeland forrige uke fortalte TV 2.

Hun varslet Mattilsynet anonymt, men tilsynet sjekket ifølge henne ikke det såkalte bursdagskjøkkenet i lokalet.

– Hadde de sett hvor ekkelt det egentlig var, hadde Leo's blitt stengt på dagen, sa hun, og fortalte om hvordan døde maur fløt opp fra dispenserne da hun fylte på saft i bursdagsrommene.

Gjorde endringer etter skokasting

Markedssjef Forssten sier at skokastingen i 2018 førte til at Leo's lekeland fikk nye rutiner for hvordan de skal håndtere tingene til de ansatte.

– Hendelsen førte til at vi så over våre interne rutiner for hvordan personlige eiendeler blir håndtert, sier han.

På spørsmål om han kan bekrefte at de ansatte fikk barneburgere som erstatning for skoene, svarer han dette:

– Vi kan ikke kommentere personalsaker.

– Et fantastisk sted

Victory Gavey jobber nå i barnevernet, og sier at han hadde stortrivdes i jobben på Leo's Lekeland – hvis det ikke var for ledelsen.

– Leo's er egentlig et fantastisk sted å jobbe på for ungdommer, men med den ledelsen vil jeg absolutt ikke anbefale noen å jobbe der, sier han.

Forrige uke fortalte flere tidligere daglige ledere på Leo's lekeland at de ble presset ut av bedriften fordi de varslet ledelsen.

– Ledelsen i Leo's Lekeland tenker bare på én ting, og det er penger. Samtidig som de omsetter for millioner, driter de i kundene og de ansatte, sa en av dem.

Leo's Lekeland er Nordens mest besøkte lekelandkjede. I Norge har de fem avdelinger.

På sine nettsider opplyser de at selskapet i fjor omsatte for 630 millioner kroner.