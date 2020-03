Kun få dager før Love Island-finalen fant sted i Buenos Aires i slutten av februar, måtte to par forlate villaen.

Med færrest seerstemmer var det Sanpreet Singh (27) og Elisabeth Lund (19), samt Sofie Antonsen (20) og Victor Barstad (23) som måtte vende snuten tilbake til den norske vinteren.

Da sistnevnte forlot villaen sammen med partneren sin, sa Barstad til TV 2 at han og Antonsen skulle utforske den gode tonen videre.

Ingen romantiske følelser

Søndag 8. mars, på selve kvinnedagen, kunne han imidlertidig avsløre at det ikke hadde oppstått noen romantiske følelser etter hjemkomsten.

«Har fått mange spørsmål når det gjelder forholdet mellom meg og Sofie, og jeg tenkte det var hyggelig å svare på det i et innlegg her på den internasjonale kvinnedagen», starter 23-åringen.

Han fortsetter med å fortelle at de fikk vennskapelig kontakt inne i villaen, og at de begge har blitt enige om at de kun ønsker det samme på «utsiden» også.

– Akkurat nå er Sofie og jeg helt enige om at vi bare skal være venner. Det er ingen intensjon om noe mer fra noen av oss, sier Barstad til TV 2 og forteller at han fremdeles er singel.

– Jeg er ute etter å finne en jente, men jeg er ikke en person som møter mange jenter av gangen, og dater flere samtidig. Jeg er åpen for en kjæreste.

I en SMS til TV 2 skriver Antonsen at hun er enig i alt Barstad har skrevet i Instagram-innlegget.

– Vi fikk et veldig kult og morsomt vennskap, men ikke noe mer enn det, sier hun.

Ønsker å finne drømmedama

Barstad forteller at han har mottatt mange meldinger fra det motsatte kjønn, men at han foreløpig ikke har møtt noen av dem.

– Jeg har svart alle som har sendt meg meldinger. Og til de aller fleste har jeg jo sagt at jeg skal ta opp tråden med Sofie, men nå ble det ikke slik likevel.

23-åringen sier at han er åpen for å møte jenter som kontakter ham, men at det har vært en prosess å komme seg tilbake i hverdagsrutinene – og at dating derfor har kommet i andre rekke.

Likevel har han en oppfordring å komme med:

– Be meg på en date hvis du er en dame med god energi, liker å være aktiv og føler vi kunne matchet. Jeg er åpen for det, sier han og ler.