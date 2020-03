Mandag morgen begynte med at verdens børser stupte. Oslo børs åpnet ned 12 prosent, og endte til slutt ned 8,1 prosent.

Dersom markedet ikke korrigeres relativt raskt, kan dette gi langsiktige konsekvenser for den vanlige nordmann.

– Børsfallet er en refleksjon av at det er svake utsikter for norsk næringsliv. På lengre sikt kan næringenes lønnsomhet bli lavere, som igjen kan gi høyere arbeidsledighet, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Dyrere varer

Den norske kronen har gradvis svekket seg over tid, og ble i helgen enda svakere. Når kronen blir svakere, blir alle varer vi kjøper i utlandet dyrere.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Foto: Danske Bank

– Kronen hadde svekket seg tre prosent allerede før helgen, og nå har den blitt ytterligere tre prosent svakere. Vi må regne med at prisen på varer vi importerer fra utlandet, som utgjør store deler av handlekurven, over tid blir tilsvarende dyrere. Klær, sko og møbler er varer som kommer til å bli dyrere, sier Jullum.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener også nordmenn må være forberedt på at priser på ulike varer kan stige i tiden fremover.

– Mye av det vi forbruker av varer er importert, og prisene vil kunne øke. Men her skjer mye på veldig kort tid, og det er ikke lett å vite, sier han.

Dyrere å reise

Utbruddet av koronaviruset har satt en midlertidig stopper for mange reiser, men når nordmenn beveger seg ut landet, vil de altså kunne kjenne den svake kronen på lommeboka.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

– Selv om det er få som reiser utenlands nå, vil nordmenn kunne merke at det er vesentlig dyrere der, sier Olsen.

Mandag var den svenske kronen verdt omtrent det samme som den norske. Det betyr altså at bare en tur over svenskegrensa vil kunne bli langt dyrere enn for kort tid siden.

En annen umiddelbar effekt av børsfallet er at oppsparte penger i fond og aksjer forsvinner.

– Siden børsene faller, vil mange nordmenn se at fondene deres blir mindre verdt, sier Olsen.

Må venne oss til svak krone

Når kronen svekker seg, vil alle varer og tjenester vi importerer altså koste mer målt i norske kroner. Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sier dette er effekter man ofte ser spille seg ut over lengre tid.

– Mange bedrifter har allerede varer på lager, og kanskje avtaler som strekker seg frem i tid. Derfor er det litt tregt hvordan endringer i kronekursen gjenspeiles i inflasjonen her hjemme, sier Østnor.

Valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor. Foto: DNB

Valutastrategen sier det er vanlig å regne med at 30 prosent av konsumprisene er imponerte varer. Han påpeker imidlertid at importprisene er enda viktigere enn som så, ettersom en del av varene som produseres i Norge også har råvarer som er importert.

– Vi vet at en del norske bedrifter sliter med å få varene sine som følge av koronaviruset. Mangel på varer kan også gjøre prisene høyere fremover, sier Østnor, og konstaterer:

– Nordmenn må venne seg til at vi vil ha en svak krone. Det betyr at det blir dyrere å reise utenlands og dyrere å handle i utenlandske nettbutikker. Varer vi importerer, som for eksempel klær, vil bli dyrere. Vi kan også forvente å se at arbeidsledigheten begynner å tilta.