I januar gikk Juventus-spiller Emre Can (26) på lån til Dortmund, men om det ikke hadde vært for fortiden i Liverpool, kunne han fort endt opp hos Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Tyskeren innrømmer nemlig overfor den tyske sportsavisen «Kicker» at rødtrøyene fra England også ønsket ham i januar, men valget var ifølge ham selv en enkel avgjørelse.

– Det var et tilbud fra Manchester United, men jeg tenkte ikke et sekund på det engang, på grunn av fortiden min i Liverpool.

Han innrømmer samtidig at det var tre klubber i Premier League som ga ham et tilbud.

Ble anbefalt av Klopp

Can ble hentet til Liverpool i 2014, men forlot dem i 2018 da kontrakten med Merseyside-klubben gikk ut. I intervjuet med «Kicker» forteller han også at Jürgen Klopp bidro til at Dortmund valgte å hente ham.

– Jeg vet at Dortmund snakket med Klopp. Jeg er veldig glad for at han, en av verdens største managere, hadde positive ting å si om meg, sier Can.

Erling Braut Haaland var også før overgangen til Dortmund sterkt koblet til Manchester United.

Emre Can som har en fortid i Bayern München og Bayer Leverkusen var aldri i tvil da Dortmund kom på banen.

– Jeg har alltid hatt stor sympati med Dortmund. Jeg ønsket å gå til en klubb hvor jeg kunne være viktig, og hvor de trengte en spiller som meg.

– Det var tilfelle med Dortmund. De er en god match for meg, og jeg er en god match for dem, sier 26-åringen.

I det siste har også Birmingham Citys stortalent Jude Bellingham vært linket til de to store klubbene. Så spørs det om Dortmund nok en gang klarer å ta innersvingen på rødtrøyene fra Manchester.