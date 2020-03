På 70-tallet var Volvo aller mest kjent for å bygge trygge, solide og gode biler for folk flest.

Men unntak fantes. Slik som bilen på bildene i denne artikkelen. Den var vel nesten så langt unna traust og folkelig som det var mulig å komme.

Bilen er nemlig en Volvo 264 TE. Hvor TE-betegnelsen står for intet mindre enn "Top Executive". Disse bilene ble produsert i svært begrenset antall. De ble tatt fram av en egen avdeling hos Volvo som het Special Cars, og forteller med det at disse doningene ikke ble produsert på det vanlige samlebåndet sammen med folke-modellene.

335 biler totalt

De var forlenget med hele 70 centimeter. De første bilene ble bygget hos det italienske designhuset Bertone, men ble senere flyttet til den svenske, frittstående karosserimakeren Yngve Nilsson i Laholm. Et tradisjonsrikt firma som mange år har hatt et samarbeid med Volvo og som fortsatt i dag holder det gående med ombygginger til ambulanser, bårebiler etc. Ikke bare for Volvo, men for flere bilmerker.

Kun 335 Volvo 262 TE ble bygget mellom 1976 og 1984. Det gjør disse bilene mildt sagt spesielle i dag. De fantes både som sedan og som Herregårdsvogner.

En annen ting som er litt spesielt med disse, er at mer enn halvparten ble solgt, eller bestilt, til daværende DDR, der bilene ble brukt av ledende partitopper. Blant annet hadde partilederen Erich Honecker en slik bil til disposisjon som ble flittig brukt. Fra baksetet så klart. Disse gutta kjørte ikke selv.

En til salgs i Norge

Disse modellene har mellom for- og baksetet klappstoler om man hadde behov for ekstra passasjerer. Ellers er det ingen overdrivelse å si at beinplassen i baksetet er raus.

De var også forberedt fra start med mulighet for mobiltelefon i baksetet. Det var ikke så veldig vanlig midt på 70-tallet. For å si det mildt.

Interiøret var selvfølgelig luksuriøst etter datidens standard. De kunne leveres med lyst grått skinninteriør, alternativt blå eller grå velour. Motoren var B27 V6-eren på 2,7-liter som var utviklet i samarbeid med Renault og Peugeot. Det er nok ikke den motoren Volvo-folket er aller mest glade i...

Nå finnes det altså en slik bil til salgs i Norge. Nærmere bestemt en 1976-modell, med automatgir, blått velurinteriør og som har rullet 240.000 kilometer. Bilen, som står i Tønsberg, har i følge annonsen blitt brukt av en ambassadør i De forente arabiske emirater. Intet mindre!

Dem gamle, lange Volvoen vil nok fortsatt vekke oppsikt. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Den er nå registrert med skilter fra Litauen, den var på EU-kontroll i fjor og skal være fullt kjørbar, står det å lese i annonsen.

Har garantert en spennende historie

Selgeren er ærlig på at bilen trenger noen kosmetiske oppgraderinger.Ettersom den er 44 år gammel, er den veteranbil med god margin, og bør derfor ikke koste all verden å eie.

En bil som er såpass spesiell som denne er selvfølgelig vanskelig å prissette. Selger forlanger nesten 158.000 kroner, pluss omregistrering.

Bilen ser jo relativt hel og grei ut på bildene, alder og kilometerstand tatt i betraktning. Det vi imidlertid stusser litt på, er bilens baklamper. Til tross for at den annonseres som 1976-modell, har den baklyktene som kom i 1979. Trolig finnes det en god forklaring på det hele, men det er verdt å sjekke litt ekstra rundt dette før eventuelt kjøp.

At bilen både er uhyre sjelden og sikkert også har en spennende historie å by på, trekker naturligvis ikke ned!

