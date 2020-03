I likhet med Oslo børs, faller også børsene ute i Europa kraftig mandag morgen.

DAX-indeksen i Frankfurt falt med 7,4 prosent kort tid etter åpning, mens FTSE-indeksen i London falt med 8,2 prosent.

Bakgrunnen for fallene er Saudi-Arabias oljepriskrig, som oppsto etter at et møte mellom OPEC-landene og Russland brøt sammen i helgen, samt koronaviruset som herjer i store deler av verden.

– Markedene har gått inn i panikkmodus, rett og slett. Sammenbruddet mellom russerne og Saudi-Arabia har ført til til at sistnevnte har lovet å oversvømme det globale markedet med olje, for å styre oljeprisene, sier Kyle Rodda i selskapet IG til britiske The Guardian.

CAC 40-indeksen i Paris var ned rundt 4 prosent få minutter etter åpning mandag.

Natt til mandag opplevede børsene i Asia og Midtøsten også kraftige fall.