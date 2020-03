Luz Dary Silva (29) ble fraktet i hui og hast til sykehuset etter at huden hennes ble blå og svart. Dagen i forveien fikk hun utført fettsuging i Barrancabermeja i Colombia.

Ifølge den kolombianske storavisa La Vanguardia ønsket Silva å «overraske» ektemannen med en ny kropp fire måneder etter at hun hadde født.

Hun etterlater seg to døtre på åtte år, i tillegg til den fire måneder gamle babyen.

Det er Silvas søster Nidia Patricia Silva som forteller at 29-åringen i slutten av februar fikk utført fettsuging for å overraske ektemannen, som hun skulle besøke i Spania 15. mars.

– Kvinner må holde seg unna slike operasjoner. Ikke risiker livet ditt for dette, sier Silvas søster til avisen.

– Føles som om jeg kommer til å dø

Hun sier at søsteren var misfornøyd med kroppen etter tre svangerskap, og at hun derfor betalte rundt fire millioner columbiske peso, altså 10.000 kroner, for laserfettsuging på mage, hofter og rumpe på klinikken The Cardio Fitness.

Bare kort tid etter å ha fått utført fettsugingen, klagde hun over store smerter.

– Det føles som om jeg kommer til å dø. Jeg ønsker ikke min verste fiende denne smerten, hikstet hun, ifølge søsteren.

Dagen etter fettsugingen ble Silva fraktet til sykehuset San Nicolas Clinic med diarè, lavt blodtrykk og blå og sort hud i områdene hun hadde fått utført fettsugingen.

Septisk sjokk

Silva ble sendt videre til intensivavdelingen på sykehuset Magdalena Medio, men livet stod ikke til å redde.

Tre dager etter fettsugingen ble hun erklært død.

– Pasienten ble innlagt med svært dårlig allmenntilstand, og viste tegn til septisk sjokk. Behandling ble startet i henhold til standard prosedyrer, men til tross for dette så døde hun, sier lege Ivan Ortiz til Van Guardia.

Septisk sjokk er ifølge Store Norske Leksikon en svært alvorlig tilstand som krever intensiv og omfattende behandling.

I første rekke dreier det seg om antibiotika-, væske- og medikamentell behandling som tar sikte på å øke blodtrykket og bedre nyrefunksjonen.

I neste omgang tar man i bruk blant annet respiratorbehandling og dialyse.

Granskes av helsedepartementet

Videre forteller lege Ivan Ortiz at endelig dødsårsak vil bli fastslått etter at Silva er blitt obdusert i Puerto Rico.

I en pressemelding sier distriktssekretær i det kolombianske helsedepartementet, Luis Fernando Castro, at saken granskes.

Han sier til La Opinion at The Cardio Fitness Clinic er en sertifisert klinikk som har tillatelse til å utføre laserfettsuging, og understreker at departementet ikke tar stilling til skyldspørsmålet.

– Saken er sendt videre til påtalemyndighetene, sier han.

I en uttalelse sier klinikken at de kommer til å kommentere dødsfallet når helsedepartementet undersøkelser er gjennomført.