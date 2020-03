Tirsdag starter lønnsforhandlingene for frontfaget.

– Det er snakk om forhandlinger i Norsk industri, som er spissen i norsk økonomi. At koronaviruset og påvirkningene på norsk økonomi vil være en sentral del av diskusjonen, er det liten tvil om, sier sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, til TV 2.

Utfallet av forhandlingene i frontfaget skaper en norm som etterfølgende tariffområder følger, altså vil utfallet kunne påvirke langt flere enn dem det faktisk forhandles for denne uken.

Uklart omfang

Mandag morgen startet Oslo børs, samt verdens børser forøvrig, med stup. Årsaken til den brutale åpningen er fall i oljeprisen, etter at Saudi-Arabia i helgen besluttet å dumpe prisen.

Hva omfanget av de store fallene i verdensøkonomien vil få, er foreløpig svært usikre.

– Enn så lenge er det vanskelig å si hvor stort dette blir, og hvor langvarig det blir. Det som påvirker mer enn hvor mange som blir syke og dør, er jo hvilke tiltak som settes i gang. Kinesisk økonomi stoppet fullstendig opp tidligere i år, og nå ser vi lignende tendenser i Italia. Det er klart at det påvirker varestrømmen som går mellom land, og da også oss, sier Dørum.

Dørum er klar på at det som skjer nå minner om 2014, og om starten på finanskrisen i 2008.

– Men mye er drevet av forventninger og frykt. Historien forteller oss at disse tingene går over. Potensielt kan 2020 bli et kriseår, men det er ingenting som tyder på at dette er begynnelsen på flere kriseår, sier han.

Han ønsker ikke gå inn på hva medlemmene kan forvente seg av årets lønnsoppgjør, men sier koronaviruset vil bli en sentral del av diskusjonen.

– Nå ligger det mørke skyer over norsk økonomi og lønnsforhandlingene. Det er nødt til å påvirke faktagrunnlaget og stemningene inn i forhandlingene, og vil være vesentlig for forhandlingene, sier han.

PÅVIRKER: Øystein Dørum er klar på at koronaviruset vil påvirke diskusjonene i lønnsoppgjøret. Foto: NTB scanpix

– Ikke slipp alt dere har

Sigrun Aasland hos tankesmien Agenda mener det er viktig å ikke bli for oppslukt av det som nå skjer.

Hun er ikke en part i forhandlingene, men representerer venstre-siden.

– Jeg tror det er viktig at man ikke slipper alt man har i hendene og alt av andre utfordringer vi har i arbeidsmarkedet på grunn av denne situasjonen, som potensielt kan snu raskt, sier Aasland.

Hun er ikke enig i at koronaviruset og det som skjer nå, nødvendigvis må spille en stor rolle når norske arbeidstakere skal i lønnsforhandlinger.

– Jeg tror det er viktig at man ikke slipper alt man har i hendene for en potensielt kortsiktig krise. Om man får et dårlig lønnsoppgjør vil man også se fall i etterspørselen, noe som vil kunne bidra til at en potensiell krise kan bli enda dypere, sier hun.