Aksje-ekspertenes råd: Gjør dette med pengene dine nå

1. Markedsuro er bra

Tenk deg et aksjemarked som aldri svinger. Da ville «alle» flytte pengene til aksjemarkedet og det vil medfører at det ikke blir noe særlig avkastning å hente i aksjemarkedet. Det at aksjekursene svinger og gir dårlig avkastning i en kortere eller lengre periode er grunnen til at du over tid får bedre avkastning ved å være i aksjer.

2. Du skal forberede deg på markedsuro

Tenk deg at du skal gå en langtur på fjellet. Med litt medvind og sol i ansiktet kan det bli en fantastisk tur, og du trenger ikke å drasse på vindklær eller hansker og lue. Men, hva gjør du hvis det blåser opp til storm? Da er det for sent å gjøre grep. Sånn er det også i aksjemarkedene. Når du investerer i fond bør du tenke på hvor mye du har råd til å tape.

3. Salg er salg

De fleste liker å kjøpe ting som er satt ned i pris. Sånn er det også ofte med markedsuro. Hvis aksjekursene stuper så betyr det at prisen er lavere enn det den var før. Folk flest selger på bunn, ekspertene handler ved børsfall.

4. Mangel på markedsuro kan være et faretegn

Lange perioder med rolige markeder er ofte et faretegn. Hvis aksjekursene stiger og stiger og det ikke kommer en nedtur, kan en risikere at de blir for dyre.

5. Markedsuroen kan vare

Det er en klar tendens til at hvis det først oppstår markedsuro, så varer den en stund. Men, den går begge veier. Noen dager stiger markedet mye og andre dager faller det. Analyser over utviklingen på lang sikt viser faktisk at avkastningen i året etter markedsuro ofte er høyere enn når markedet er rolig.

Kilde: Nordea