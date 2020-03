– Usikkerheten i markedet knyttet til koronaviruset har gitt grunnlag for å senke fastrentene videre, sier John Sætre, leder for personmarkedet, i en pressemelding mandag.

Fastrentesatsene reduseres med opptil 0,21 prosentpoeng, avhengig av løpetid. De er nå på nivåer som er lavere enn flytende rente.

Beste fastrente for kundene i kundegruppen UNG eller Premium blir etter kuttet 2,49 prosent med tre og fem års binding og 2,69 prosent med ti års binding. Beste flytende rente for boliglån Ung for Premium Next-kunder er 2,88 prosent.