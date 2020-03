– Da Whisky var seks måneder gammel kjøpte jeg to leker, en mus og en liten ball. Jeg tok musen og kastet den på gulvet, og sa «hent musen».

Etter gjentatte ganger lærte Whisky hvilken leke som var «musen». Helge O. Svela fortsatte å trene Whisky på denne måten med flere og flere leker, og nå seks år seinere kan Whisky navnet på nesten hundre.

– Jeg hadde lest at noen Border collier kunne lære seg navnet på gjenstander, men det er utrolig at Whisky har lært seg så mange. Selv jeg sliter med å huske navnene på dem.

Svela forteller at Whisky elsker å leke, og henter gladelig lekene som Helge ber om.

Helge O. Svela brukte lang tid på å lære opp hunden Whisky. Nå er paret blitt en sensasjon.

– Jeg kaller det ikke for «trening», men «leking». Det viktigste er at Whisky har det kjekt.

På forsiden av kinesisk nettavis

Etter at forskeren Claudia Fugazza publiserte en artikkel om Whisky sine ferdigheter i det vitenskapelige tidsskriftet «Scientific Reports - Nature» i slutten av februar, har Whisky blitt omtalt av medier over hele verden.

– Det var Daily Mail som først publiserte en nettartikkel om Whisky. The New York Times har også skrevet om henne, og nettaviser i blant annet Panama, Vietnam, Polen og Italia, forteller Helge.

Det er likevel en artikkel som skiller seg ekstra ut.

– Det var veldig spesielt å se bilde av meg og Whisky på forsiden av den kinesiske nettavisen Oriental News i Hong Kong.





Denne uken er reporteren Beatrice La Marca med fotograf fra den tyske TV-kanalen RTL på besøk i Bergen. Foto: Emma Aldal Sætre

Imponerte hundeforsker

Svela traff Fugazza fra Eötvös Loránd University i Budapest under arbeidet med boken «Da han møtte hund» for et par år siden. Fugazza hadde i lang tid forsket på hunders sosial kognitive evner.

– Da jeg fortalte henne om Whisky ble hun imponert, men hun trodde ikke på at Whisky kunne navnet på lekene sine før jeg sendte henne en video.

Forskeren Claudia Fugazza på besøk hos Whisky i Bergen. Foto: Privat

Svela forteller at forskeren først tenkte at Whisky forstod hvilke leker hun skulle hente på grunn av kroppsspråket hans, men da hun så videoen som viste at lekene som Whisky skulle finne lå i et separat rom ble hun svært imponert.

Flere hundegenier der ute

Selv om den store medieomtalen viser at Whisky sine ferdigheter er svært uvanlige, tror ikke Svela at Whisky er unik.

– Jeg tror det finnes flere hundegenier der ute i de tusen hjem som enda ikke er oppdaget enda.

Svela tror at hunder har et større potensiale og evne til å lære enn det mange tror.

– Kast en leke til hunden din, gjenta et navn flere ganger og se om hunden din etter hvert responderer på det. Kanskje blir du overrasket!