– Ikke verdt å miste nattesøvnen av

Oslo børs sank som en stein mandag morgen.

I slike tilfeller er det det lett å få panikk, men for småsparerne gjelder det å sitte stille i båten, skal vi tro ekspertene.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier man må tåle svingninger slik vi nå opplever dersom man sparer langsiktig i fond.

– Har man fast spareavtale, bør man ikke få panikk i børsnedgangen, bedyrer hun.

– Ikke få panikk

Dersom man sparer i fond og aksjer og vurderer å ta ut pengene, sier Incedursun man må spørre seg selv om man trenger pengene umiddelbart.

– Om du behøver pengene med en gang, kan man ikke plassere de i et aksjemarked, påpeker hun.

Om du imidlertid sparer langsiktig og ikke har behov for pengene akkurat nå, er situasjonen annen. Dersom man ser på historiske tall, har det vist seg at det lønner seg å ha penger i aksjemarkedet.

MÅ TÅLE ET FALL: Forbrukerøkonom i Nordea Derya Incedursun sier man må tåle svingninger i børsen, dersom man sparer langsiktig. Foto: Nordea

– Vi ser at det har vært svingninger, men over en lengre periode har man fått gevinst for pengene. Hvis du har penger i fond og tenker at du nå har tapt masse penger og ønsker å selge, vil det skje med tap. Det viktigste er å ikke få panikk, sier hun.

For de som sparer til pensjon, hvor formålet med sparingen er å ha mer å leve for som pensjonist, anbefaler hun å sitte stille i båten.

– Ha is i magen, sier hun.

Spareøkonom i Nordnet Bjørn Erik Sættem sier det er lett å bli skremt av børsfallet.

– På morgenen i dag falt Oslo Børs med over ti prosent. Det er det største børsfallet på én dag siden 1987. Kursene har pekt litt oppover etter åpningstidene, sier han.

VINNERE: Spareøkonom Bjørn Erik Sættem sier småsparerne har hatt en formidabel avkastning på fondssparing de siste ti årene. Foto: Jonas Björkhag

I skrivende stund er Oslo Børs ned rundt 20 prosent siden årsskiftet.

Ifølge Sættem har småsparerne som har spart langsiktig i fond hatt en eventyrlig avkastning de siste ti årene. Når det nå kommer en kraftig korreksjon, sier han det er noe man må regne med fra tid til annen.

– Ikke verdt å miste nattesøvnen av

Dersom du har en langsiktig spareplan, oppfordrer Sættem til å holde seg til planen.

– Hvis du derimot føler du har for mye verdier i aksjer og aksjefond på grunn av den lange oppgangen vi har hatt, og du sover dårlig om natta, da bør du selge noe, sier han.

– Det er ikke verdt å miste nattesøvnen av røde tall på skjermen, mener han.

Dersom du velger å selge, mener Sættem du burde holde deg til den nye og lavere aksjeandelen din fremover, slik at du unngår å måtte selge igjen ved neste korreksjon.