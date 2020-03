– Det har blitt en del Skype-møter disse dagene, noen for nettopp å koordinere og forberede situasjonen rundt koronasmitte.

Det sier Celius til kommunens egen hjemmeside.

Mannen til Celius har fått viruset i forbindelse med en Italia-tur. 57-åringen forteller at han hadde vært på skiferie til alpene nord i Italia.

Hadde hoste før turen

Mannen hadde noe hoste da han kom hjem forrige helg. Ifølge Celius hadde han også hoste da han dro til Italia.

– Vi konsulterte lege for sikkerhets skyld, og han ble satt i hjemme- karantene. Senere i uka kom det beskjed om at han hadde vært ombord i det samme flyet der flere, i en annen reisegruppe, i ettertid testet positivt. Siden min mann hadde hoste og lett feber, ble han derfor testet og han har nå fått bekreftet at han testet positivt. Han har vært i karantene siden han kom hjem, og vi er altså fortsatt isolert, sier hun til kommunens egen hjemmeside.

– Hvordan er formen?

– Formen er som ved en vanlig virusinfeksjon. Lett kveldsfeber med moderat hodepine og hoste. Hadde det ikke vært koronaberedsskap hadde man sannsynligvis bare tatt Paracet og gått på jobb.

– Går bra med oss

Etter at nyheten kom om at flere i det reisefølget, på samme fly som mannen til Celius, var koronasmittet, ble det torsdag bestemt at han skulle testes. Samtidig startet hjemmekarantenen også for Celius.

– Det går bra med oss. Vi forholder oss til rådene fra smittevernlegen og Folkehelseinstituttets informasjonssider, sier hun.

Videre forteller 57-åringen at hun føler det er paradoksalt å sitte i karantene som helse- og omsorgssjef.

Skal testes mandag

Mandag 9. mars skal hun selv testet, siden hun er i kategorien «nærkontakt til en bekreftet smittet».

Hun er blant de første i Hadsel til å være i korona-karantene.

– Sparer liv for de som er sårbare

Smittevernoverlege i Hadsel kommune, Martin Larsen Dragset understreker til kommunen at koronasituasjonen kommer til å gå helt fint for de fleste, men at tiltakene er svært viktige.

– Det vi gjør, gjør vi for å spare liv hos de som er sårbare og for å ikke overbelaste systemene våre hvis alle blir syke samtidig. Det er verdt noen sykemeldinger og dager med hjemmekontor – for dem som har jobber der det er gjennomførbart, sier Drageset.