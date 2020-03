Manchester United kjempet seg til en knallsterk 2-0-seier over regjerende Premier League-mester og byrival Manchester City på Old Trafford søndag.

Seieren sørget for at Ole Gunnar Solskjærs menn nå for alvor er tilbake i kampen om å sikre seg en topp fire-plassering som gir Champions League-spill neste sesong.

Men det var ikke bare seieren som imponerte Manchester United-legendene Gary Neville og Roy Keane etter kampen.

Duoen kan nesten ikke huske en kamp de siste årene hvor det har vært bedre stemning på tribunen.

– Det er ikke mange ganger de siste årene jeg har sett hele stadion bidra til en slik stemning. Jeg har ikke sett det på lang, lang tid. Det var et sjeldent øyeblikk, fastslår Neville.

– Det var en god dag for Manchester United, og de trengte virkelig støtten. Seieren gir dem ikke det de ønsker med tanke på en topp fire-plassering, men det var et stort øyeblikk for Ole Gunnar Solskjær og spillerne hans, poengterer han overfor Sky Sports.

– Virket som kampen betydde mer for United

Roy Keane er helt enig med sin tidligere United-kompis i at han nesten ikke huske sist det var en lignende atmosfære på Old Trafford.

– Stemningen var briljant, den var elektrisk. Det var akkurat det United-spillerne trengte. Måten selve seieren kom på var ikke peng. Men United-spillerne viste stolthet og vilje. Målene var fantastiske. Og ja, jeg har ikke sett en lignende atmosfære på tribunen på lang, lang tid, konkluderer han.

Keane minner imidlertid om at Ole Gunnar Solskjær har en stor jobb foran seg for å gjøre Manchester United til en titteljagende klubb igjen.

– Masse arbeid gjenstår, men seieren mot City var et stort skritt i riktig retning. Jeg har hyllet Manchester City de siste årene, men i kampen på søndag følte jeg at denne kampen betydde mer for United enn City, sier den tidligere midtbanekrigeren.

– Manchester United har vært under masse press og fått massiv kritikk. Jeg har selv vært kritisk til mye av det Manchester United har gjort denne sesongen, men seieren mot City var en stor opptur for Ole Gunnar Solskjær. Men når du tar en stor seier, så er det viktig å følge det opp, legger han til.

Tror på topp fire

Gary Neville tror Manchester United nå kan klare å sikre seg en topp fire-plassering.

– Absolutt. Manchester United har en kamp mot Tottenham neste uke, og det blir en stor kamp, for om Tottenham vinner vil de kun være poenget bak United. Men med tanke på kampprogrammet som gjenstår, så er United nå favoritter til å ta en topp fire-plass, mener han.