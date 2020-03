Brutalt ras på Oslo børs

Årsaken til den brutale åpningen er fall i oljeprisen, etter at Saudi-Arabia i helgen besluttet å dumpe prisen.

– OPEC-landene og Russland klarte ikke å enes om nytt produksjonskutt på 1,5 millioner fat for å balansere det globale oljetilbudet, skriver Nordnets analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Olje-etterspørselen har falt stort som følge av utbruddet av koronaviruset. Det var etter at OPEC-landene og Russland ikke ble enige om en avtale om produksjonskutt, at Saudi Arabia i helgen gikk til det Berntsen omtaler som en storstilt «oljepriskrig».

– Dette har sendt oljeprisen tilbake til lave 30-tallet. Oljeprisens innvirkning på verdensøkonomien er enorm, noe som gjenspeiler seg i de globale finansmarkedene, både i aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet, forklarer Berntsen.

Rentene «tvinges» ned

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen sier kollapsen på Oslo børs skyldes en kombinasjon av to ting.

– For det første har vi koronaviruset, som blant annet gjør at folk flyr mindre. Etterspørselen er blitt mindre. Samtidig var det på fredag et møte mellom OPEC-landene og Russland som skulle se på muligheten for å redusere oljeproduksjonen, med mål om å holde prisen oppe. Det falt sammen.

Berntsen peker også på fallene som skjedde på Wall Street fredag. Mange tror nå at den amerikanske sentralbanken vil gjøre ytterligere kutt i styringsrenten.

– Bevegelsene i rentemarkedet vil med stor sannsynlighet «tvinge» alle andre sentralbanker (inkludert Norges Bank) til å kutte sine styringsrenter og rentebaner, skriver Berntsen.

– Dobbel smell på Oslo børs

Nordnet-analytikeren peker også på de asiatiske børsene, som opplevde fall natt til mandag som følge av Saudia Arabias oljekrangel med Russland.

De asiatiske børsene endte ned 4,1 prosent i natt, målt gjennom S&P Asia 50-indeksen.

– Det er dobbel smell på Oslo børs. For det første faller børsene internasjonalt mye på grunn av korona-frykt. I tillegg til det har oljeprisen kollapset, som gjør at Oslo børs faller mer enn andre børser, sier Nordea sjefanalytiker Erik Bruce til TV 2, etter at kollapsen var et faktum mandag.

Fallet i oljeprisen har to årsaker, forklarer Bruce.

– Koronaviruset skaper frykt for at det blir lav etterspørsel, det presser prisene ned. I tillegg prøver Saudi-Arabia, som er en del av OPEC-landene, å få med Russland på produksjonskutt. Russland sier nei, og da åpner Saudi-Arabia kranene og produserer mer olje. Da får vi både lav etterspørsel og mer olje på markedet. Det betyr betydelig lavere pris, for å si det forsiktig.