Koronafrykt og oljekrangel har ført til et dramatisk fall på børsene natt til mandag. Det tror Nordnet-analytiker Roger Berntsen kan få store følger for Oslo Børs.

– Det går mot en brutal børsåpning etter helgens oljepriskollaps. Vil Norges Bank kutt renten? spør han i et innlegg hos Nordnet tidlig mandag morgen.

Analytikeren spår at Oslo Børs åpner ned -9 prosent, eller mellom -10 og -8, mandag morgen.

– Kommer til å falle mye

– De tallene høres ikke utenkelige ut. Børsene kommer nok til å falle mye, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, til TV 2.

– Hvorfor skjer dette?

– Dette er en kombinasjon av to ting: For det første har vi koronaviruset, som blant annet gjør at folk flyr mindre. Etterspørselen er blitt mindre. Samtidig var det et møte med OPEC-landene, samt Russland, fredag, som skulle se på muligheten for å redusere oljeproduksjonen, med mål om å holde prisen oppe. Det falt sammen, sier Olsen i Nordea.

Berntsen peker på usikkerheten rundt koronaviruset, og fallene som skjedde på Wall Street fredag. Han peker på at mange nå tror at den amerikanske sentralbanken vil gjøre ytterligere kutt i styringsrenten.

– Bevegelsene i rentemarkedet vil med stor sannsynlighet «tvinge» alle andre sentralbanker (inkludert Norges Bank) til å kutte sine styringsrenter og rentebaner, skriver Berntsen.

Han peker også på de asiatiske børsene, som opplevde fall natt til mandag, som følge av Saudia Arabias oljekrangel med Russland.

– Oljeprisens innvirkning på verdensøkonomien er enorm, noe som gjenspeiler seg i de globale finansmarkedene, både i aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet, skriver analytikeren.