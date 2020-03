Serbisk skepsis: – Norge har en stor fremtid, men de er for unge

Det gjenstår 17 dager før Norge og Serbia barker sammen på Ullevaal-gresset med en playoff-finale mot vinneren av Skottland og Israel på spill. I finalen er EM-billett i potten.

Tidligere Vålerenga- og Sarpsborg 08-spiller Bojan Zajic, som selv fikk to kamper for det serbiske landslaget, forteller at det er frykt i hjemlandet for at EM skal gå uten Serbia.

– Det er en litt vanskelig kamp for begge lagene, for det er finalen før finalen. Selvfølgelig vil supportere av Serbia være skuffet og sinte om Serbia taper denne kampen. De er redde for Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Alexander Sørloth. Serberne følger dem tett og snakker mye om dem, sier Bojan Zajic i TV 2-programmet «Målshow».

Se samtalen med Zajic i videovinduet øverst!

Til tross for at Norge har noen av de heteste ungguttene i Europa for tiden, mener den tidligere skuddfinte-spesialisten at det er for tidlig for dem.

– Norge har en stor fremtid med disse unge spillerne, men de er for unge, og det er ubalanse på kvaliteten til spillerne. Serbia har mer erfarne spillere, sier Zajic, som forventer at det blir en jevn kamp der én feil kan bli avgjørende.

Bekymret for Serbias forsvar

39-åringen er imidlertid bekymret for det serbiske forsvaret, som han mener er den store svakheten. Han påpeker på at serberne mangler en høyreback.

– Det er ikke bare på A-landslaget at det mangler en høyreback, men også på U21- og U19-nivå, sier Zajic, som forventer at Fiorentina-stopper Nikola Milenkovic dyttes ut på høyrebacken med Roma-spiller Aleksandar Kolarov på motsatt side.

Videre forventer han at Matija Nastasic og Nikola Maksimovic blir stopperne.

– Det har vært mye rotasjon i backfireren, og det må Serbia få orden på før kampen mot Norge. De har også et litt tregt forsvar. Alle er store og duellstyrke, men de er litt trege, sier Bojan Zajic.

– Den største trusselen

Zajic liker bedre det han ser fremover på banen hos det serbiske landslaget.

– Aleksandar Mitrovic er den største trusselen for Norge. Han er i form og har scoret mange mål for Fulham i Championship. Han veldig, veldig motivert når han spiller på landslaget og er veldig vanskelig å stoppe. En annen trussel er Filip Kostic fra Eintracht Frankfurt. Han er veldig god på én mot én på venstresiden, kan gi mange assists og er farlig foran mål, sier Bojan Zajic.