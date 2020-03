Det begynner å ligne noe nå, Ole Gunnar!

Manchester Uniteds nye stjerne har kommet inn og levert helt avgjørende bidrag i så å si samtlige kamper siden han ankom klubben, og det snakkes allerede om at han ligger an til å kunne bli sesongens spiller i på Old Trafford. Så avgjørende er hans involveringer, fordi han har bidratt med den viktigste nøkkelen for Ole Gunnar Solskjær offensivt. Det vanskeligste i fotball er nemlig å score mål, og spesielt mot lag som forsvarer seg lavt og kompakt. Dette behersker Manchester United nå, i tillegg til at de er et lag med veldig gode kontringsspillere.

Tidligere i sesongen og mot slutten av den forrige har de åpenbart ikke behersket å være laget som skal styre spillet. Det har vært lite rytme og jeg har hatt vanskeligheter med å se en klar plan på hva laget egentlig har prøvd på. Har de hatt gode nok spillere? Hvilke prinsipper ønsker Solskjær i angrepsspillet? Det var gjerne en lite bevegelig Martial på topp, backer som ikke har kommet til innlegg og frustrasjon overfor spillere som Lingard, Mata og Pereira som ikke har evnet å holde et høyt nok nivå i den krevende rollen som kreativ offensiv midtbanespiller. Tidvis har det hele vært meget, meget dårlig, som for eksempel i hjemmekampene mot Burnley i januar og mot lag som Aston Villa og Everton i desember. Vi skal ikke lengre tilbake i tid for at så å si de fleste hadde avskrevet Ole Gunnar Solskjær og hans lag.

Men la oss si det slik: Jeg er imponert over den tøffe veien Solskjær har valgt! Han er på vei til å skape et lag, og har utviklet en tydeligere taktisk plan. Spillerne har respekt for ham, og han for dem, og han gir dem selvtillit.Nå er ikke sesongen ferdig, og de har fortsatt kamper igjen mot lag som forsvarer seg godt. En seier mot Manchester City gir dem ikke automatisk plass i Champions League, men ambisjonen om å komme seg dit ser basert på de siste ukers prestasjoner meget oppnåelig ut i øyeblikket. Og det å innfri målet om å klare en Champions League-plass kan også være helt avgjørende for å være med i toppen neste år. Det gir dem bedret økonomi og gjør dem enda mer populære på overgangsmarkedet.Prosjektet er definitivt ikke i mål, men jeg synes vi skal gi Solskjær litt «cred» nå. Han har stått i en prosess andre store managere ikke har gjort før ham, og ser ut til å komme ut av den med hodet hevet. Det er imponerende.