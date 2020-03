Se LASK Linz mot Manchester United på TV 2 Zebra og Sumo torsdag fra kl. 18.30.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har truffet bra på spillerkjøpene sine så langt med Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Bruno Fernandes, men han virker ikke å ha handlet ferdig riktig ennå.

Når TV 2 spør om hvordan storklubben jobber med overganger, legger United-sjefen først ut om kontringer og spillestil.

– Hva med spilleroverganger?

– Åja, var det sånne overganger du mente? sier Manchester United-sjefen med et smil.

– Spilleroverganger er veldig systematisk. Det tar mange timer, og det er mange ansatte og mange timer med analyse av spillere som ligger til grunn for en liste som blir presentert til meg. Og så følger jeg jo med på fotball selv, så jeg har ønsker selv. Men jeg har jo satt et preg på hvilken type fotballspiller jeg vil ha og hvilken type person jeg vil ha inn i klubben, sier Solskjær.

Det gjenstår fortsatt mye av sesongen. Klubben kjemper om en plassering blant de fire beste i Premier League, i tillegg til at de er i åttedelsfinalen i Europaligaen mot LASK Linz og kvartfinalen i FA-cupen mot Norwich.

Men Manchester United er allerede i gang med å forsterke stallen.

– Vi har jobbet en god stund allerede med å analysere laget vårt og hva vi kan få i markedet. Vi prøver å jobbe et par overgangsvinduer frem. Vi kan ikke bare reagere i mai med at «nå må vi gjøre noe». Men så er det plutselig spillere som blir mulig å signere, så du må fortsatt være klar på at noe må skje fort, sier Solskjær, og dra en parallell til egen overgang til United.

– Sånn som for meg, det var en spesiell overgang. Jeg spilte godt da Jim Ryan så på på Ronny Johnsen, og Wolverhampton-manageren satt ved siden av. Da måtte jeg bare ta en kjapp avgjørelse. Så da måtte jeg bare ta en kjapp avgjørelse, så jeg må gjøre det noen ganger også, men det er mest talenter som vi kanskje ikke har visst så mye om, sier United-manageren.

Det er også et spørsmål om hvem som forsvinner bort fra Old Trafford. Paul Pogba ytret i fjor sommer at han ønsket nye utfordringer, men ble værende. Franskmannen, som for tiden er ute med skade, blir stadig koblet bort.

– Det skrives og sies så mye om Paul, så alle sånne diskusjoner tar vi bak klubbens vegger, sier Solskjær om Pogba er i United neste sesong.

Etter 2-0-seieren over Manchester City står Solskjær med ti kamper uten tap.