Hangeland tror Solskjær kan kjempe om ligatittel tidligere enn først tenkt

Med en ny skalp mot Manchester City står Ole Gunnar Solskjær og Manchester United med ti kamper uten tap. På rekken har 23 scoringer og holdt nullen i åtte av kampene.

– Nå er det faktisk et Manchester United med reell konkurranse om plassene. Det er mange gode enkeltmannsprestasjoner. Det er et solid fotballag. De begynner å ligne på et lag som kanskje kan være med og kjempe om Premier League-tittelen tidligere enn vi hadde trodd for noen måneder siden, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det er fantastisk for Ole Gunnar. Hver eneste uke blir det stilt spørsmål om hans posisjon. Ett tap, så kommer hele den gamle gjengen ut. Sånn er det i Manchester United. Hvis du leder den klubber, så er den sånn det er, og det må du akseptere. Men det må også være deilig å få ting stabilt på plass som det er blitt nå, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League med tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Opprettholdes Europa-utestengelsen av Manchester City, vil også femteplassen gi Champions League neste sesong.

– Den beste endringen på en enkeltrolle

Den tidligere Tottenham-målvakten minner imidlertid om at det fortsatt er lenge igjen av sesongen. Ni serierunder gjenstår av Premier Lague.

– De ligger på femteplass og jubler, og det er ikke der den klubben er vant til å ligge, men vi ser progresjon og at ting har skjedd. Det ser betraktelig bedre ut enn for noen måneder siden, sier Thorstvedt.

Solskjær har truffet bra på sine kjøp som Manchester United-manager. Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire kom før sesongen, mens Bruno Fernandes signerte i januar. I tillegg er Odion Ighalo på lån.

– Defensivt er det solid, og de er blitt jevnt bedre. De har byttet ut Jesse Lindgard med Bruno Ferdnandes. Det er omtrent den beste endringen på en enkeltrolle jeg kan tenke i Premier Leagues moderne historie. Nemanja Matic har fått ny kontrakt, og han har sett bedre ut enn på mange år. Det ligner på et lag uten svakheter. Én eller to forsterkninger til, så kan Sir Alex Ferguson smile enda bredere på tribunen, sier Brede Hangeland.

Etter 2-0-seieren over Manchester City uttalte United-manager Solskjær at det var et privilegium å jobbe med spillerstallen han rår over.

– Selvtilliten brer seg i laget

Mange Manchester United-tilhengere fryktet nok det verste da Marcus Rashford pådro seg en langtidsskade tidligere i vinter, men Anthony Martial har hevet seg og Odion Ighalo har vært skarp som avløser.