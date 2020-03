Overlege: Derfor anmeldes ikke flere voldtekter i Norge

Mange får ikke hjelp

Hun mener det er flere ting som kan gjøres for at flere skal melde fra om voldtekt.

– For første er det viktig at man har tillit til politiet og helsevesenet. Det er viktig å vite at man ikke må anmelde selv om man oppsøker voldtektsmottaket. Det er viktig at man får helsehjelp etter en voldtekt.

Hun mener det er flere gode grunner til å anmelde.

– Det er viktig å anmelde for å synliggjøre at en krenkelse har skjedd. Selv om en sak blir henlagt, betyr ikke det at man ikke har blitt trodd av politiet. Det er veldig strenge beviskrav for å få en sak prøvd i retten, sier Hagemann.