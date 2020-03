Ole Gunnar Solskjær kunne for andre gang denne sesongen slippe jubelen løs, etter å ha slått den regjerende ligamesteren for andre gang i én og samme sesong.

Forrige gang det skjedde var for ti år siden – under Sir Alex Ferguson.

Det så ikke ut til å prege Manchester City-manager Pep Guardiola.



– Vi spilte en bra kamp. Vi spilte bra og vi slapp inn et mål vi ikke skulle ha gjort. Gratulerer til Manchester United, men jeg synes vi spilte bra, sa Pep Guradiola etter kampen.

– Stusselig

TV 2s fotballeksperter synes Manchester City leverte en svak forestilling, og tror det plager Guardiola.

– Jeg synes det var et City på autopilot. De hadde ballen masse. De hadde expected goals på 0,62. Det er så stusselig, sa Thorstvedt i studio

– Pep savnet nok Kevin De Bruyne enormt mye, og fant egentlig aldri ut av det. Det var en fortjent seier til Manchester United, men han har tankene et annet sted, legger Brede Hangeland til.

Selv ønsker ikke City-manageren at savnet av De Bruyne skal være tema.

– Vi kan ikke si at vi tapte fordi at De Bruyne ikke spilte. Det vil være urettferdig overfor de andre, sa City-manageren.

Manchester City-keeper Ederson gjorde jobben enkel for Scott McTominay, da han satte hjemmelagets andre. City-keeperen bommet totalt på et utspark, og serverte skotten.

– Ederson er en utmerket keeper. Jeg er ikke her for å dømme spilleren mine for deres feil. Vi spilte så bra. Liverpool er langt vekke og vi spiller for oss selv.

Syvende tap for sesongen

Tapet ble Manchester Citys syvende for sesongen. Det er stor forskjell fra hva den regjerende seriemesteren leverte forrige sesong.

– Det er et utslag av at Pep har gitt opp ligatittelen tidlig. Han vil fokusere på Champions League, som han vil vinne, sier Brede Hangeland.

– City har tidlig havnet i limbo. De har vunnet ligaen de siste sesongene, og nå vil de nok vinne Champions League, og Pep teller pokaler. Jeg tror han er bekymret over at de har blitt en god del dårligere på mange ting, sier Erik Thorstvedt.