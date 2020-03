– Jeg fylte badekaret med iskaldt vann og la meg oppi med alle klærne på

– I Bundesligaen blir de utfordret mye mer. De må levere. Den tyske treningen har ganske høy intensitet. Vi trener seks-syv ganger i uken, og hvis de gjør det i løpet et halvt eller et helt år, vil spillerne merke at de vinner på det på alle områder, sier Martina Voss-Tecklenburg.

– Synes du de norske spillerne tåler for lite?

TYSK SJEF: Martina Voss-Tecklenburg er sjef for det tyske landslaget, som ga Norge en fotballeksjon under Algarve Cup. Foto: Armando Franca

– Nei, men jeg tror ikke at spillerne i den norske ligaen blir godt nok utfordret i løpet av sesongen. Kvaliteten på laget er ulik den de har i Europa, i hvert fall i Tyskland, sier Voss-Tecklenburg, og fortsetter:

– Å spille i Tyskland er en god erfaring for de norske spillerne. De trenger litt tid for å tilpasse seg, men jeg tror det gjør at de vil bli bedre. Hvis mange av spillerne på det norske laget kan spille i utlandet, om det så er Tyskland, England, Frankrike eller Spania, da vil det norske laget bli bedre.

Blitt vant med intensiteten

Og det merker Ingrid Syrstad Engen at hun er blitt. Etter et halvt år i Wolfsburg er hun blitt vant med intensiteten på trening, og føler nå at hun er bedre enn noen gang.

– Nå kjenner jeg at det er riktig plass for meg å være. De fysiske kravene passer meg godt, og jeg føler meg bedre trent enn noen gang. Så det har vært positivt for meg, selv om måten det gjøres på kanskje ikke passer for alle, sier Engen.

– Hvordan har innlegget ditt blitt mottatt?

– Jeg tror mange tror at det er slik i Tyskland hele tiden, men vi har det ikke sånn vær uke, altså. Akkurat den økten var en morsom episode, en mental test vi måtte gjennom før seriestart. Så jeg håper ikke jeg har skremt folk fra å dra til Tyskland. Mesteparten av det vi gjør handler om fotball, og det er de gode på der.

Det er Maren Mjelde enig i.

– Jeg tror det bare et hardere regime, som har mer fokus på mengdetrening enn andre steder. Men det gjør at man blir sterkere - og det tror jeg også Ingrid har blitt, sier landslagskapteinen.