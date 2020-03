Larvik slo Rælingen 30-24 søndag og har sikret seg opprykket to runder før slutt.

Etter en sesong bort fra øverste nivå, er Larvik håndballkvinner tilbake igjen.

Larvik ble degradert til 1. divisjon etter sist sesong. Larvik klarte ikke å oppfylle alle kravene for å få lisens til spill i eliteserien.

– Dette er helt uvirkelig, og det er mye følelser i sving nå. Jeg kom til klubben uten erfaring på dette nivået, hvor jeg har jobbet med mange unge spillere. At vi nå har klart å rykke opp, kan vi alle være stolte av, sa trener Lars Wallin Andresen til Østlands-Posten etter kampslutt.

Etter forrige sesong ble Larvik ble degradert til 1. divisjon etter at de ikke oppfylte kravene til å få lisens til eliteseriespill. I februar i fjor fristilte klubben samtlige spillere og ansatte.

Larvik har vunnet 19 seriegull. 17 av dem kom på rad fra 2000 til 2017. Hvittrøyene vant mesterligaen i 2011 og tok sølv i turneringen i 2013 og 2015.

Også Flint Tønsberg kunne juble for opprykk søndag kveld. 29-21-seieren over Fyllingen gjør at Volda ikke lenger kan passere tønsberglaget.

Volda eller Rælingen ender på 3.-plass som gir kvalifiseringsspill mot eliteserielaget Sola. Follo og Gjerpen har rykket ned fra eliteserien.

(©NTB / TV 2)