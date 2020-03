Det besluttet kommunelegen søndag.

– Vi kjenner ikke bakgrunnen for at denne personen oppholdt seg ute blant andre mennesker, men for våre frivillige betyr dette både en engstelse for selv å ha blitt smittet og at vår beredskap i området er svekket. Flere slike hendelser vil føre til svekket beredskap i Norge, sier Anders Thorheim, enhetsleder for beredskap og samfunnssikkerhet i Røde Kors.

Rogaland Røde Kors opplyser til TV 2 at personen oppsøkte en av deres vaktstasjoner for å få behandling for noen skader.

Den aktuelle vaktstasjonen er nå stengt.

Innfører strakstiltak

De berørte Røde Kors-frivillige blir i hjemmekarantene til prøveresultatene for personen som hadde brutt hjemmekarantenen, blir klare.

– Røde Kors ber alle respektere smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og kommuneleger. Bryter man en karantene eller trosser andre anbefalinger, utsetter man ikke bare seg selv men også andre for potensiell smittefare, sier Thorheim.

Røde Kors har de siste ukene innført forsterkede hygienerutiner for å begrense smittefare både blant ansatte og alle som er frivillige i aktiviteter rundt om i Norge, skriver de i en pressemelding.

– På bakgrunn av det vi har erfart i helgen, er vi nå nødt til å innføre ytterligere strakstiltak og innstramninger for våre over 6000 frivillige hjelpekorpsere for å minske faren for smittespredning og sørge for at vår egen frivillige beredskap ikke blir svekket, sier Thorheim.

Minst 169 smittet

Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

Søndag opplyste Sunnaas sykehus at to ansatte ved sykehuset er smittet.

Folkehelseinstituttet har det siste døgnet fått rapportert at ytterligere 22 personer har testet positivt på koronavirus. Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til er ingen alvorlig syke.

Søndag bestemte Folkehelseinstituttet at helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem, skal bli testet for covid-19.