Storkjøpets genialitet lurte City – Solskjær med ny skalp mot Guardiola

– Det er aldeles glitrende utført, og så med den lille finten med å peke en annen vei. Det er timet perfekt, sier Hangeland, som samtidig var kritisk til keeperspillet til Ederson.

– Siden 1. februar er det ingen spillere i Premier League som har vært involvert i flere scoringer og assists enn Bruno Fernandes. Produksjonsnivået hans i Portugal var helt ellevilt. Så drar han til Premier League og bare fortsetter å levere. For et kjøp og for en påvirkning han har hatt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Dommeren altfor tøff i trynet

Resten av omgangen så Manchester United som det farligste laget. Med tre minutter igjen til pause ville Fred han straffespark da han gikk ned etter å ha fått et spark på leggen av Nicolás Otamendi, men dommer Mike Dean ga i stedet det gule kortet til Manchester Uniteds brasilianske midtbanespiller.

– Det er helt feil. Jeg synes dommeren var altfor tøff i trynet. Du skal være rimelig trygg på filming for å gjøre noe sånt. Det var mer straffe enn filming. Fred blir definitivt truffet på leggen. Det er lite, men det er et treff, og jeg har sett straffe blitt gitt på sånn mange, mange ganger. Det er i hvert fall ikke gult kort, mener Erik Thorstvedt.

Like etter pause hadde Manchester City en ball i nettet, men målet ble annullert for offisde på Sergio Agüero.

Etter en times spill gjorde Manchester City-manager Pep Guardiola to endringer på laget med Riyad Mahrez og Gabriel Jesus inn for Bernardo Silva og Sergio Agüero. Det førte til at City satte press på hjemmelaget.

Med et kvarter igjen å spille skapte Manchester City en enorm dobbeltsjanse ved Raheem Sterling og Gabriel Jesus, men United slapp med skrekken. Vertene hadde noen gode muligheter på overganger, men de var ikke presise nok til å få kveldens andre scoring.

Det ble noen hektiske sluttminutter, og på overtid av overtid kom 2-0. Ederson forsøkte å sette raskt i gang, men kastet ballen rett til Scott McTominay, som på direkten satte inn et velplassert skudd fra 30 meter.