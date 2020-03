– Vi er oppe i 169 tilfeller. Det har kommet 22 nye tilfeller det siste døgnet, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI til TV 2.

Det melder NTB søndag kveld.

De aller fleste som er smittet har vært på reise i utlandet.

– I stor grad er det en epidemi som har kommet til Norge via folk som har kommet til Norge fra ski-ferie i Alpene, sier Forland til TV 2.

109 av de smittede kan sees i sammenheng med reise til Italia og Østerike.

FHI har derfor lagt ned reiserestriksjoner til alle regioner nord for Roma.

– Dette betyr at de som kommer hjem fra disse områdene, skal være oppmerksomme på symptomer som hoste, luftveisproblemer og feber 14 dager etter hjemkomst, sa områdedirektør i FHI Geir Bukholm lørdag kveld.

Nye tiltak

Helsedirektoratet opplyste også om flere nye tiltak for å unngå videre spredning av viruset.

Alle som vært i områder med vedvarende smitte blir nå bedt om å holde seg hjemme, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjøres for å være føre-var, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog.

Oversikt over de smittede: Agder: 9 Bergen : 1 Innlandet: 12 Møre og Romsdal: 2 Nordland: 3 Oslo: 35 Rogaland: 17 Telemark og Vestfold: 3 Troms og Finnmark: 6 Trøndelag: 19 Vestland: 23 Viken: 39 Kilde: FHI

– Det er en viss risiko for at du kan smitte før du er syk. Det har også vist seg at vi har brakt smitte inn i befolkningen i Norge fra de som har kommet hjem. Vi ønsker derfor å unngå at dette skjer på nytt, sier han.

– Vil ramme mange

Disse personene skal ikke gå på skole eller jobb, ta kollektivtransport og oppsøke andre folk.

– Det vil ramme mange personer, men det er et kraftig tiltak for å unngå videre smitte, og vi mener det er hensiktsmessig akkurat nå, sier helsedirektøren til TV 2.

Det har også den siste tiden versert en debatt om hvorvidt man skal slutte å håndhilse på hverandre, Guldvog innrømmer at de har nølt litt på dette punktet, men kommer nå med en klar oppfordring.

– Jeg råder nå alle helsearbeidere til å finne alternative måter å hilse på, sier han.