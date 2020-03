Terje Svendsen fra Rosenborg BK ble gjenvalgt for to år på årets fotballting. Han ble klappet inn uten motforslag.

Fotballpresidenten får en årslønn på 1.198.296 kroner.

– Jeg håper jo at tingforsamlingen er fornøyd med den jobben som er gjort gjennom de fire siste årene. Jeg er stolt og rørt over den tilliten som jeg har fått igjen, sier Svendsen til TV 2.

Foruten å jobbe med den nye strategien som ble vedtatt, blir det viktigste i den neste perioden å få frem prestasjoner på klubbnivå.

– Å henge med på toppklubbnivå i den europeiske konkurransen, både for kvinner og menn, blir kjempeviktig fremover.

– Vi har gjort det bra med landslagene, nå må vi også klare å hevde oss på klubbsiden.

23-åring inn i styret

Det ble få andre endringer i det nye fotballstyret.

Malin Frantzen Øiseth (23) fra Fet IL er den eneste nye. Hun tar over for Turid Storhaug fra Klepp IL.

NYTT MEDLEM: Malin Frantzen Øiseth (t.v) ble valgt inn i NFF-styret. Mette Christiansen forsetter som visepresident.

– Det blir veldig morsomt å videreutvikle norsk fotball nasjonalt og internasjonalt, sier Øiseth.

– Hva blir din "kjernesak"?

– Jeg brenner for er hvordan vi oppfører oss på banen og fair play. Fotballen skal være et sted for alle.

Øiseth er hoveddommer i Toppserien og har også hatt internasjonale oppdrag. Hun er medlem i jenteutvalget i NFF Akershus og har trenererfaring fra Fet Skiklubb.

Hun ble i 2018 nominert som en av tre til årets unge leder i Norges Fotballforbund.

Dette er det nye forbundsstyret i Norges Fotballforbund:

President Terje Svendsen, Rosenborg BK (gjenvalg to år)

Visepresident 1: Mette Christiansen, Valdres FK (ikke på valg)

Visepresident 2: Ane Larsen Økland, Bryne FK (ikke på valg)

Medlemmer:

Gunhild Lærum, Lillestrøm SK (gjenvalg to år)

Malin Frantzen Øiseth, Fet IL (ny)

Silje Vaadal, FK Ørn-Horten (ikke på valg)

Leon Aurdal, Aalesunds FK (gjenvalg to år)

Jon Mørland, IL Heming (ikke på valg)

Visepresidentene får et honorar på 66 572 kroner, og styremedlemmene får 49 929 kroner for å sitte i styret.