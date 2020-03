Aleksandr Bolsjunov vant femmila i tåkehavet i Holmenkollen. Han spurtslo Simen Hegstad Krüger. Emil Iversen endte på 3. plass.

– Jeg var utrolig pigg i dag. Jeg trodde et øyeblikk at jeg hadde muligheten til å ta seieren på hjemmebane, for jeg tror han var sliten. Jeg vet at han er hakket sterkere enn meg på oppløpet, så jeg gjorde det jeg kunne for å bli kvitt ham, sier Krüger til NRK.

Det gikk bare nesten.

– Bolsjunov har et gudbenådet femmilstalent. Han er vanskelig å hanskes med på distanserenn. Det har han vist i noen år. Men jeg er egentlig ganske godt fornøyd. Simen gjør et ordentlig bra skirenn og prøver seg, men mangler det siste lille i spurten, sier trener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Akkurat nå er Bolsjunov fantastisk god, forteller Martin Johnsrud Sundby.

Den norske laginnsatsen var upåklagelig. Ti kilometer før mål var 12 av de 16 beste løperne nordmenn. I mål var det ti nordmenn blant de 13 beste. Eirik Sverdrup Augdal imponerte med en sterk 4. plass.

Flere løpere fikk hammeren de siste kilometerne. Johannes Høsflot Klæbo, Iivo Niskanen og Sundby var blant løperne som måtte slippe.

Med tre kilometer igjen satte Krüger opp tempoet og fikk følge av Bolsjunov. Røthe og Cologna forsøkte å henge seg på, men maktet ikke å tette luken.

VANT I TÅKEHAVET: Aleksandr Bolsjunov kunne juble for seier i Kollen. Foto: Vidar Ruud

Det endte med en spurtduell mellom russeren og Krüger. Der var Bolsjunov sterkest.

Bolsjunov leder verdenscupen sammenlagt klart før de avsluttende rennene i Canada.

– Det er teoretisk mulig å ta ham igjen, men det er ikke praktisk gjennomførbart, innrømmer Nossum.

Han forteller at rennene i Canada kan bli avlyst på grunn av koronavirus-situasjonen.

Det var en del tilskuere ute i løypa, men ikke så mange som lørdag da jentene gikk tre mil. På grunn av koronavirus-situasjonen ble publikum anmodet om å holde seg hjemme.

Inne på stadion var det nesten folketomt.