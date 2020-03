Politiet, frivillige fra Røde kors og redningshunder har gjort søk siden tidlig søndag på Hallingskarvet etter fire polske turister.

De fire har sittet værfaste i et telt, og det har vært svært dårlig vær i området, noe som har komplisert redningsarbeidet.

Klokken 11.35 meldte politiet at tre personer ble funnet like ved Lordehytta, og at de evakueres ned fra fjellet.

En fjerde person ble funnet livløs like ved. Redningsabeiderne på stedet gjorde livreddende tiltak, men like etter klokken 12 bekrefter politiet at personen har omkommet.

Redningsarbeiderne klarte underveis i arbeidet å få GPS-posisjonen til de tre som ble funnet. Personen som omkom kom på et tidspunkt bort fra resten av gruppen.