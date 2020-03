Camilla (19) kom seg ut av korona-område i Italia – reiser i karantene på fjellet

Ryanairs flyvning FR4557 fra Bergamo øst for Milano landet på Torp lufthavn klokken 10.11.

Flyet returnerte til Bergamo etter et kort opphold på norsk jord. Ved Torp lufthavn får TV 2 opplyst at 80 prosent av billettene til flyvningen var solgt.

Milano og Bergamo ligger i Lombardia-regionen, som er en av regionene hvor italienske myndigheter nå har innført karantene. Ingen får love til å bevege seg inn i eller ut av karantenesonen eller reise innenfor sonen.

Rundt 16 millioner mennesker bor i regionen.

Anbefaler karantene

Folkehelseinstituttet definerer nå alle regioner nord for Roma som områder med vedvarende, utbredt smitte. Utenriksdepartementet fraråder reise til fire regioner i Italia med mindre reisene er strengt nødvendige.

Helsedirektoratet anbefaler at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Det betyr at man ikke skal gå på jobb eller skole, man skal unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer i kontakt med andre.

Vil gå på jobb

Både SAS og Norwegian har innstilt sine flyvninger mellom Oslo og Milano. Men Ryanair trafikkerer fortsatt mellom Norge og Nord-Italia.

Én av passasjerene som ankom søndag formiddag, sier han ikke vil sette seg i karantene i 14 dager. Han kom fra Lanzarote og hadde bare mellomlandet i Italia. Oppholdet varte i fem timer.

– Jeg jobber med musikk og vil tape 40.000 om jeg ikke går på jobb. Hvem vil betale det, spør Renato, som ikke ønsker å oppgi etternavnet.

Renato anslår at det var omkring 30 passasjerer på flyet til Torp.

Norwegian kansellerte

En av passasjerene var Camilla Tamara Eriksen. Hun forteller at hun har vært i Italia i to omganger, fra januar til slutten av februar og deretter fra 2. mars.

– Så fant jeg ut at her vil jeg ikke være, så fredag kjøpte jeg billett hjem til Norge. Den ble kansellert av Norwegian, så måtte jeg kjøpe ny billett fra Ryanair. Jeg er veldig glad for å være i Norge nå.

– Norske myndigheter ber deg holde deg 14 dager i karantene. Hvordan forholder du deg til det?

– Jeg tenker at jeg skal holde meg hjemme for å være på den sikre siden, selv om jeg ikke tror jeg har viruset, sier Camilla, som også har tenkt seg en tur på fjellet.

Koronarammet modellbransje

Camilla forteller at hun jobber som modell, men at det var veldig lite jobb nå på grunn av koronasmitten. Hun var også redd for at hun ikke skulle komme seg derfra.