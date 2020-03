Alle gjester og ansatte må holde seg på øya inntil videre.

– Det midlertidige tiltaket vil fortsette fram til myndighetene frigir øya fra karantene. For tiden vil det ikke være flytrafikk til og fra øya, heter det i en Facebook-post fra Kuredu Island Resort.

Ferieøya er populær blant skandinaver, og Aftonbladet skriver at 40 svensker er isolert på øya.

– Vi hadde koffertene pakket, men nå står det vakter på bryggen som hindrer oss fra å reise, sier en turist til avisen.

Ber gjester følge med

Ifølge Aftonbladet har en italiensk turist testet positivt på koronavirus etter at vedkommende kom hjem til Italia. Kuredu Island Resort skriver på Facebook at det er bekreftet to positive tilfeller.

Ving skriver på sine nettsider at Kuredu Island Resort & Spa er det eneste hotellet på øya. Gjestene fraktes med sjøfly til og fra den øya i Det indiske hav.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier til TV 2 søndag morgen at Ving ikke har noen norske gjester på stedet.

– Det vi har fått vite om situasjonen, er at en italiensk gjest har smittet et par. Ingen av dem er på øya lenger, men man vet at det har vært smitte på øya. Derfor avventer de nå situasjonen og venter på beskjed fra helsemyndighetene om hvordan de skal forholde seg, sier Røhr-Staff.

Hotellet anbefaler alle gjester som har reist fra øya mellom 23. februar og 6. mars og å være obs på symptomer som feber, hoste og pusteproblemer.

– Om du opplever symptomer på covid-19, sørg umiddelbart for å bli sjekket av helsevesenet, skriver hotellet på Facebook.

Stenger deler av landet

I Italia setter myndighetene nå millioner av mennesker i karantene som følge av virusutbruddet. Store områder av landet stenges av, deriblant området Lombardia der storbyen Milano ligger.

I tillegg til å be folk om å unngå å dra inn til eller ut fra Lombardia, bes de også om å ikke flytte seg rundt innad i regionen dersom det ikke er ytterst nødvendig. Ifølge avisa Corriere della Sera kan de som trosser restriksjonene bli bøtelagt og fengslet i opp til tre måneder.

I USA har delstatene Washington og New York erklært unntakstilstand på grunn av smitten.

– Mens vi fortsetter å formidle informasjon og oppfordre folk til å handle ut fra fakta om koronaviruset i stedet for rykter, har jeg erklært unntakstilstand, noe som gir oss visse fullmakter til å hjelpe lokale helsemyndigheter som er under stort press, sa guvernør Andrew Cuomo under en orientering om situasjonen lørdag.