Like etter klokken 3 natt til søndag reagerte en politipatrulje på kjøremønsteret til en bil i Farsund-sentrum.

Da patruljen forsøkte å stanse bilen for en kontroll, satt føreren kursen mot Lyngdal. Patruljen fulgte etter.

– Det gikk fort, men det var så kontrollert som en forfølgelse kan være, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Knut Odda, til TV 2.

Etter omlag 15 minutter kjørte bilen inn på en mindre vei. Da koordinerte to politipatruljer jakten, og kjørte inn fra hver sin side.

Etterhvert møtte de bilen, og fikk sperret av begge kjøreretninger. En passasjer ble pågrepet på stedet, men føreren av bilen løp til skogs.

– Allerede da hadde vi en god mistanke om hvem føreren var, sier Odda.

Politiet gjorde søk i skogen uten hell. Senere fant en politipatrulje føreren som passasjer i en annen bil.

Vedkommende er en mann i slutten av 20-årene, og har flere saker med politiet fra tidligere, opplyser Odda.

Søndag morgen tas han med til legevakten for å avgi blodprøve. Politiet anmelder ham for ruskjøring, kjøring uten førerkort og for ikke å ha stanset for kontroll, samt besittelse av narkotika.