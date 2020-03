E6 over Saltfjellet ble stengt natt til søndag, og en ny vurdering vil bli tatt klokken 7, melder Vegtrafikksentralen Nord.

En ny vurdering på om når Vikafjellet skal åpnes igjen, blir gjort klokka 10.

Det dårlige været som herjer i Sør-Norge, gjør at det også er innført kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda. Strekningen kan bli stengt på kort varsel for kjøretøy under 7,5 tonn, melder Vegtrafikksentralen Vest.

Det ble også innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet, men klokken 3 opplyser Vegtrafikksentralen Øst at veien er åpnet for normal trafikk igjen.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er nattestengt fram til klokken 8 søndag.

(©NTB)